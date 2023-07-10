При необходимости оно может быть увеличено и дальше.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

На сегодняшний день российские предприятия военно-промышленного комплекса работают круглосуточно, без выходных и в три смены, не останавливая производство ни на секунду. Делается это, естественно, не только для нужд специальной военной операции, но и с расчётом на то, что конфликт в результате отчаянных действий Киева и его спонсоров может рано или поздно выйти за рамки Украины. В среднем производство вооружений в РФ увеличилось примерно в 2,5—3 раза, однако по отдельным пунктам наблюдается 10- и иногда даже 100-кратный рост производства. Выпуск боевых самолётов, конечно, в сто раз не увеличишь, поэтому на этом направлении увеличение производства двукратное, о чём сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

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По словам Артякова, за год вдвое увеличилось производства таких современных боевых самолётов, как Су-30, Су-34 и Су-35. Эти машины, как добавил Артяков, отлично показали себя в условиях боевых действий.

Несмотря на то, что за год произошёл двукратный рост производства этой авиационной техники, производственные мощности у заводов ещё загружены не полностью: Артяков заявил, что объёмы производства могут продолжать наращиваться, и это зависит только от заказов Минобороны.

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Учитывая, что большинство российских военных заводов представляют собой ещё советское наследие, то удивляться таким результатам не стоит: заводы возводились с расчётом на возможное резкое масштабирование производства, что, к слову, всегда удивляло иностранных визитёров, считавших, что такая организация промышленного предприятия неэффективна с экономической точки зрения. Впрочем, как мы понимаем, в вопросах, касающихся обороноспособности, экономическая эффективность — это последнее, на чём вообще нужно заострять своё внимание.