Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России за год вдвое увеличено производство современных самолётов Су-30, Су-34 и Су-35
При необходимости оно может быть увеличено и дальше.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
43" TV Philips дешевле 20 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

На сегодняшний день российские предприятия военно-промышленного комплекса работают круглосуточно, без выходных и в три смены, не останавливая производство ни на секунду. Делается это, естественно, не только для нужд специальной военной операции, но и с расчётом на то, что конфликт в результате отчаянных действий Киева и его спонсоров может рано или поздно выйти за рамки Украины. В среднем производство вооружений в РФ увеличилось примерно в 2,5—3 раза, однако по отдельным пунктам наблюдается 10- и иногда даже 100-кратный рост производства. Выпуск боевых самолётов, конечно, в сто раз не увеличишь, поэтому на этом направлении увеличение производства двукратное, о чём сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

реклама

По словам Артякова, за год вдвое увеличилось производства таких современных боевых самолётов, как Су-30, Су-34 и Су-35. Эти машины, как добавил Артяков, отлично показали себя в условиях боевых действий.

Несмотря на то, что за год произошёл двукратный рост производства этой авиационной техники, производственные мощности у заводов ещё загружены не полностью: Артяков заявил, что объёмы производства могут продолжать наращиваться, и это зависит только от заказов Минобороны.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
-40000р на iPhone 14 Pro
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
43" TV Philips дешевле 20 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Учитывая, что большинство российских военных заводов представляют собой ещё советское наследие, то удивляться таким результатам не стоит: заводы возводились с расчётом на возможное резкое масштабирование производства, что, к слову, всегда удивляло иностранных визитёров, считавших, что такая организация промышленного предприятия неэффективна с экономической точки зрения. Впрочем, как мы понимаем, в вопросах, касающихся обороноспособности, экономическая эффективность — это последнее, на чём вообще нужно заострять своё внимание.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выглядят идеальные женщина и мужчина по мнению искусственного интеллекта
15
Процессор или видеокарта – с чего начинать сборку игрового ПК, и на чём можно сэкономить
38
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
40
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
24
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
3
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
25
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
10
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
16

Сейчас обсуждают

beltar
15:17
Чтобы новые игори работали, и чтобы пиратские игры переставали запускаться.
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
dagnoparte
15:17
кому-то вообще интересно о чём этот мертвец бормочет?
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут
Zerus Zerus
15:16
Там фашистский режим, если что. Жуликам и ворам да хреново, но там жёстко давят любого кто не согласен с политикой национального государства. Я уж там не вспоминаю всякие лагеря по "перевоспитанию" уй...
В Китае открылся бесплатный магазин для обладателей высокого социального рейтинга
Iphonovec
15:14
можно просто такую толстую крышку не нужно делать и всё будет норм? Есть же тесты без ней и температуры существенно ниже.
AMD рассматривала использование испарительной камеры для охлаждения процессоров Ryzen 7000
MrPegge
15:06
Если бы Посейдон был сделан в СССР... А то как бы не вышло как с арматами, бумерангами, курганцами, коалициями и прочими Су57 с космическими ядерными буксирами.
Rebelion: один удар комплекса «Посейдон» уничтожит несколько штатов США
Павел Рогов
15:01
Дебил ты.
В истории мятежа Пригожина пока рано ставить точку
От LoL до KeK один шаг
15:00
"Поул, без особых проблем, берет Макс Ферстаппен..." Ты вообще квалу смотрел? Тапок на последней попытке вытащил только одним третьим сектором, как в Монако.
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
Артём Николаев
14:57
Хороший брелок
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
Артём Николаев
14:57
сервернве ssd на 16tb за тебе деньги даже не включится
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
Алексей Гуржеев
14:53
Это на самых низких настройках? Конечно можно и 720p поставить. И будет выше фпс чем у PS4, а ещё PS4 это консоль 2013 года, а эта железяка 2019 года. Вот это победа.
Бюджетную GeForce GTX 1630 проверили в играх — FPS в Cyberpunk 2077 выше, чем на PlayStation 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем