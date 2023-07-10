Оборудование будет автоматически подбирать оптимальный режим с учётом состояния пациента.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Российская компания «Хирана+» приступила к разработке аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с функцией искусственного интеллекта. Данная компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва, а информацию о начавшейся разработке передового медицинского оборудования озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Процесс создания передового аппарата искусственной вентиляции лёгких ведётся в кооперации с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» по заказу «Росатома». На текущем этапе разработки заявлено, что оборудование будет непрерывно автоматически подбирать оптимальные режимы вентиляции лёгких с учётом текущего состояния пациента. Создатели аппарата убеждены, что высокоточный мониторинг и анализ широкого спектра показателей, а также их чёткая интерпретация для принятия врачебных решений повысит эффективность лечения и снизит количество негативных сценариев в несколько раз.

Здесь не лишним будет пояснить, что стандартные аппараты ИВЛ не обладают возможностью автоматически подбирать параметры вентиляции лёгких в зависимости от тяжести состояния пациента. Именно поэтому от медицинского персонала в таких ситуациях требуются большие усилия для отслеживания достоверных жизненно важных показателей больного и настройки должным образом медицинского оборудования.

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Генеральный директор компании «Хирана+» Василий Шимко рассказал, что интеллектуальный комплекс, который будет использоваться в новой российской разработке, является моноблоком, функционально связанным с системой ИВЛ. А аппаратная надстройка, интегрированная в аппарат ИВЛ, поможет врачу принимать решения и интерпретировать результаты, а также строить прогнозы, основываясь на предельно точных данных.