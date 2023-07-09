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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев обрисовал возможный сценарий ответа России в случае подтверждения попытки удара натовскими ракетами по Смоленской АЭС
И весь мир в труху. Но потом.
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Сегодня утром в Сети стали появляться сведения о том что украинские войска якобы попытались осуществить удар ракетами натовского производства по Смоленской АЭС в России. Информация не была подтверждена, но зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который после начала специальной военной операции занял прямо-таки исключительно «ястребиную» и бескомпромиссную позицию, уже обрисовал возможный сценарий российского ответа на случай, если попытка удара по Смоленской АЭС всё же подтвердится.

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По словам Медведева, в таком случае «необходимо рассматривать сценарий» одновременного удара по всем оставшимся украинским атомным электростанциям — Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой — «а также по ядерным объектам в Восточной Европе». Стесняться в данном случае, убеждён Медведев, будет уже нечего.

Стоит отметить, что Россия ответственно подходит к вопросу ядерной безопасности: не трогает украинские атомные электростанции и даже не наносила удар по расположенным на их территории подстанциям в рамках осенне-зимней ракетной кампании по выведению из строя украинской энергосистемы. Собственно, многие справедливо считают, что это ключевая причина, по которой Украина надолго не отправилась в глобальный блэкаут.

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Понятно, что Медведев просто продолжает играть роль грозного «ястреба», но в любом случае, важно осознавать, что он обрисовал сценарий ударов не по реакторным и/или машинным залам украинских АЭС, а по распределительным подстанциям. Первый вариант даже рассматривать нельзя, поскольку мало от ядерной катастрофы никому не покажется. Сейчас это развитие событий кажется невозможным, но однажды Украина уже переступила черту, после которой Россия начала действовать так, как в начале спецоперации даже не предполагала. Не исключено, что в отчаянии киевские власти совершат ещё одну критическую ошибку.

#россия #украина #боевые действия #энергетика #атомная энергетика
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