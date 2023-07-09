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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
С 1 сентября 2023 года ФСБ получит круглосуточный доступ к базам служб такси
Постановление уже подписано.
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ФСБ в скором времени получит круглосуточный удалённый доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси — соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Служба заказа легкового такси предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — прописано в документе.

Объявлено, что новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Им также предусматриваются отдельные случаи, когда ФСБ в целях получения доступа к информационным системам и базам данных обращается в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси, ведение которого осуществляется в электронной форме.

«Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение трех рабочих дней (при наличии в запросе пометки "срочно") либо в течение 10 рабочих дней (при отсутствии указанной пометки) со дня поступления запроса», — говорится в постановлении.

Предусмотрен также вариант, когда агрегатор легкового такси не в состоянии исполнить запрос в установленные сроки. В таком случае он информирует о сроках, необходимых для выполнения запроса, а ещё он должен в подробностях обосновать причину невозможности представления данных. При взаимодействии с ФСБ служба заказа легкового такси обеспечивает неразглашение информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия.

Напомним, закон о регулировании службы такси был подписан в конце декабря 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. В нём чётко прописано, что перевозчик обязан не менее полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

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Помимо этого, служба заказа легкового такси обязана предоставить ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, который установлен правительством РФ. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, а часть его положений — с 1 сентября 2025 года.

#законы рф
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