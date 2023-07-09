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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны Украины признали ответственность Киева за удар по Крымскому мосту прошлой осенью
За эту выходку Украина уже и так получила сполна, можно и признать очевидное.
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В октябре прошлого года произошёл теракт на Крымском мосту, в результате которого в море рухнули несколько пролётов автомобильного моста на одной из сторон движения, а также повреждения получил железнодорожный мост, по которому, в том числе, осуществлялось снабжение херсонской и запорожской группировок российских войск. Российское следствие достаточно быстро установило, что удар по мосту был спланирован в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Мост уже давно полностью восстановлен, а за эту «выходку» Украина на протяжении нескольких месяцев в качестве меры возмездия получала удары по объектам энергетики. Ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, колоссальный, и оператор украинских энергосетей до сих пор утверждает, что повреждено примерно 50 % всей электрической инфраструктуры страны, и неизвестно, когда её восстановят, и восстановят ли в принципе.

И вот, по прошествии девяти месяцев в Минобороны Украины решили всё-таки признать ответственность за совершённое преступление. Как отметила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём официальном Telegram, именно Украина нанесла «первый удар» по Крымскому мосту.

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Целью этого удара, как отметила Маляр, было нарушение российской логистики. Тем самым в очередной раз доказав, что в киевском военном и политическом руководстве не просчитывают последствия своих решений даже на один шаг вперёд.

#россия #украина #боевые действия
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