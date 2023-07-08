На днях на линии боевого соприкосновения была нейтрализована одна из переданных Британией Украине британско-французских крылатых ракет Storm Shadow. Подбитая ракета рухнула на землю в сравнительно целостном виде, поэтому её захватили, эвакуировали из зоны боевых действий и отправили в Москву на изучение.
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И вот, ракета Storm Shadow уже находится в столице, где изучается специалистами российского военно-промышленного комплекса. По крайней мере, об этом сообщил экс-глава «Роскосмоса», а ныне руководитель работающего в зоне СВО военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Что такого инженеры могут выудить из ракеты Storm Shadow, чего они и без неё не знают, неясно, но в целом понимание того, как функционируют вооружения противника, важно в первую очередь для того, чтобы разработать ещё более эффективные способы противодействия им.