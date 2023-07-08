Но делать выводы пока «рано».

Когда на Западе, не считаясь с мнением Украины, вовсю распространяли идеи украинского «контрнаступления» (с военной точки зрения — это просто наступление, без «контр») как способного как минимум перерезать российский сухопутный коридор в Крым, говорящие американские и европейские головы будто забыли о подготовленных российских линиях обороны и тотальном господстве ВКС России в воздухе, не говоря уже о преимуществе в количестве и качестве артиллерийского огня. Всё это привело к тому, к чему не могло не привести: по прошествии одного месяца и четырёх дней линия боевого соприкосновения практически статична, и это не могут не замечать в Пентагоне, представитель которого в рамках пресс-конференции признал, что наступательная операция ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось.

реклама

Соответствующее заявление было сделано по итогам озвученного решения о передаче Украине американских кассетных артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра. Как отметил представитель Пентагона, США и «союзники» потратили месяцы, чтобы подготовить для Украины «стальную гору» вооружений вкупе с обучением бойцов в условиях общевойсковых сражений. Тем не менее, в Пентагоне также всё-таки признали, что Россия не сидела без дела и потратила много месяцев на окапывание и подготовку оборонительных позиций, окружённых минами и укреплённых вооружёнными фортификациями, что и привело к «кровавому продвижению» ВСУ на востоке и юге линии боевого соприкосновения.

Как добавил советник Пентагона Колин Кал, Россия гораздо успешнее справилась с «окапыванием», чем предполагалось.

рекомендации В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Иными словами, в США по какой-то плохо объяснимой причине — то ли вследствие тотального отсутствия разведки, то ли из-за многочисленных правок, которые разведданные о российской реальности проходят по пути вверх по американской политической и военной иерархии — имеются полностью оторванные реальности представления о возможностях российской армии. И ужас в том, что именно эта иллюзия лежит в основе всех принимаемых в Вашингтоне решений.