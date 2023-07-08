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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне признали, что украинское «контрнаступление» идёт медленнее, чем ожидалось
Но делать выводы пока «рано».
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Когда на Западе, не считаясь с мнением Украины, вовсю распространяли идеи украинского «контрнаступления» (с военной точки зрения — это просто наступление, без «контр») как способного как минимум перерезать российский сухопутный коридор в Крым, говорящие американские и европейские головы будто забыли о подготовленных российских линиях обороны и тотальном господстве ВКС России в воздухе, не говоря уже о преимуществе в количестве и качестве артиллерийского огня. Всё это привело к тому, к чему не могло не привести: по прошествии одного месяца и четырёх дней линия боевого соприкосновения практически статична, и это не могут не замечать в Пентагоне, представитель которого в рамках пресс-конференции признал, что наступательная операция ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось.

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Соответствующее заявление было сделано по итогам озвученного решения о передаче Украине американских кассетных артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра. Как отметил представитель Пентагона, США и «союзники» потратили месяцы, чтобы подготовить для Украины «стальную гору» вооружений вкупе с обучением бойцов в условиях общевойсковых сражений. Тем не менее, в Пентагоне также всё-таки признали, что Россия не сидела без дела и потратила много месяцев на окапывание и подготовку оборонительных позиций, окружённых минами и укреплённых вооружёнными фортификациями, что и привело к «кровавому продвижению» ВСУ на востоке и юге линии боевого соприкосновения.

Как добавил советник Пентагона Колин Кал, Россия гораздо успешнее справилась с «окапыванием», чем предполагалось.

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Иными словами, в США по какой-то плохо объяснимой причине — то ли вследствие тотального отсутствия разведки, то ли из-за многочисленных правок, которые разведданные о российской реальности проходят по пути вверх по американской политической и военной иерархии — имеются полностью оторванные реальности представления о возможностях российской армии. И ужас в том, что именно эта иллюзия лежит в основе всех принимаемых в Вашингтоне решений.

#россия #украина #сша #боевые действия
Источник: reuters.com
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Сергей С
17:43
Конечно укропы обещают не наносить удары по территории России. Потом просто скажут, что русские сами себя обстреливают. Этим бандеровцам вообще верить нельзя, врут как дышут.
Украина пообещала не применять кассетные боеприпасы в городской застройке и не наносить ими удары по территории России
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