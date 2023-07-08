Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Не секрет, что орудие без снарядов превращается в бесполезную трубу, а техника без топлива — в стоячую мишень, неспособную осуществлять выполнение боевой задачи. Поэтому так важно методично наносить поражение именно по складам боеприпасов и хранилищам топлива. Об успешном выполнении соответствующей операции в районе населённого пункта Одноробовка в Харьковской области отчитались бойцы батальона «Запад-Ахмат», информацию о чём передал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, допустив также, что в результате уничтожения складов противник понёс потери в личном составе.

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Помимо ликвидации важной военной инфраструктуры бойцы также занимаются ликвидацией противника и контролируют приграничную зону, пресекая диверсионную деятельность со стороны ВСУ.

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Насколько крупные склады были уничтожены, не уточняется. Одно совершенно ясно: вызывать в рядах ВСУ реальный снарядный и топливный голод необходимо, поскольку ничто так не бьёт по морали, как отсутствие возможности вести боевые действия вследствие истощения ресурсов. Вспомним одну только раскрученную Пригожиным и постоянно опровергавшуюся со стороны не только МО РФ, но даже со стороны ВСУ эпопею с якобы «снарядным голодом» в ЧВК «Вагнер», и как сильно эти вбросы били по морали в тылу.