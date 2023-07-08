В продаже находится около 100 моделей машин.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Стало известно, что на российском рынке представлено около трёх десятков китайских брендов автомобилей, включая суббренды. Соответствующую информацию озвучил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточнил, что речь идёт только о тех марках, которые представлены в РФ официально. То есть, образцы, которые привозятся дилерами и физлицами в индивидуальном порядке, здесь не учитываются.

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Всего же из 30 брендов на рынке РФ присутствует около 100 моделей. Сергей Целиков иронично отметил, что жителю России ещё придётся привыкать к многим названиям, а также к тому, как их правильно произносить.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года, как сообщает агентство «Автостат», в Россию было ввезено около 227 тысяч новых легковых автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Например, в прошлом месяце было ввезено 55,7 тысяч новых машин — большая часть импорта пришлась именно на Китай.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Так, 75,7% от всех новых автомобилей, импортированных в страну в прошлом месяце, были ввезены именно из Китая. На втором месте среди стран-импортёров находится Казахстан — у него 9,6 % доли от всех ввезённых авто. Третье место у Киргизии — 5,8 %.