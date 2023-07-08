Стало известно, что на российском рынке представлено около трёх десятков китайских брендов автомобилей, включая суббренды. Соответствующую информацию озвучил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточнил, что речь идёт только о тех марках, которые представлены в РФ официально. То есть, образцы, которые привозятся дилерами и физлицами в индивидуальном порядке, здесь не учитываются.
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Всего же из 30 брендов на рынке РФ присутствует около 100 моделей. Сергей Целиков иронично отметил, что жителю России ещё придётся привыкать к многим названиям, а также к тому, как их правильно произносить.
Всего за первые шесть месяцев 2023 года, как сообщает агентство «Автостат», в Россию было ввезено около 227 тысяч новых легковых автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Например, в прошлом месяце было ввезено 55,7 тысяч новых машин — большая часть импорта пришлась именно на Китай.
Так, 75,7% от всех новых автомобилей, импортированных в страну в прошлом месяце, были ввезены именно из Китая. На втором месте среди стран-импортёров находится Казахстан — у него 9,6 % доли от всех ввезённых авто. Третье место у Киргизии — 5,8 %.