И почему мы не удивлены?

Хотя американские СМИ и пишут о том, что американские разведслужбы знали о готовящемся вооружённом мятеже ЧВК «Вагнер», но в реальности, конечно же, безумный по своим целям, их реализации, а также сопряжёнными с ними рисками «поход на Москву» для западных специальных служб стал сюрпризом. И вот, немецкий информационный холдинг ARD сообщает, что Федеральная разведывательная служба (BND) Германии прослушивала разговор между инициировавшим мятеж основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и выступавшим в качестве посредника президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Согласно информации от ARD, Германия о посредничестве Лукашенко узнала именно с помощью прослушки, которую вела, чтобы «следить за ситуацией в России». В подробности, например, чей именно телефон прослушивался — Лукашенко или Пригожина — или кто способствовал «сливу» переговоров, естественно, никто не вдаётся, поэтому можно предположить, что немецкая пресса просто размахивает кулаками после драки, как это делала и якобы всё за две недели до событий знавшая американская пресса.

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О деталях переговоров с Пригожиным мы можем судить только из их пересказа от лица президента Беларуси Александра Лукашенко, который отметил, что к силовому подавлению мятежа в России уже всё было готово, и именно это стало ключевой причиной, по которой Лукашенко удалось убедить Пригожина прекратить самоубийственный мятеж.