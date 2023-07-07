Чем дольше идёт украинское наступление, тем очевиднее становится тот факт, что силовым способом Украина даже при безмерной поддержке коллективного Запада навязанные ей им задачи не выполнит. Единственный шанс хоть как-то склонить чашу весов в пользу Киева — это устроить прямую интервенцию НАТО. К такому развитию событий российские войска, учитывая, что большая их часть ещё даже не введена в зону СВО, готовы, но в Киеве не унимаются и продолжают призывать Североатлантический альянс взять Украину под своё крыло уже не де-факто, а де-юре.
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Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, как передаёт издание Foreign Policy, заявил, что НАТО нуждается в Украине точно так же, как и Украина — в НАТО, и что Украина является «неотъемлемой частью» евроатлантической системы безопасности. В связи с этим Кулеба призвал «уже сейчас» формально пригласить страну в альянс при условии, что членство вступит в силу при выполнении всех его условий.
Дальше Кулеба сделал вид, что российская власть якобы ослаблена недавним вооружённым мятежом, и данное обстоятельство украинский министр иностранных дел считает отличной возможностью для приглашения Украины в НАТО.
Откуда Кулеба берёт эти тезисы, и, что самое главное, на чём они основаны, совершенно непонятно. Во-первых, НАТО, безусловно, нуждается в Украине, но исключительно в статусе территории, на которой происходит прокси-конфликт против России. Включение Украины в полноценные члены альянса, что может быть чревато падением ядерных бомб на голову, в интересы НАТО не входит. Во-вторых, относительно мирное разрешение кризисной ситуации с вооружённым мятежом менее чем за сутки — это признак не ослабления, а наоборот: укрепления российской власти. Но в Киеве тяжёлую для себя правду говорить не привыкли, потому что если сказать правду, то начнут задаваться справедливые и уместные «вопросики», которые у всех и так на уме.