Меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад.

Чем дольше идёт украинское наступление, тем очевиднее становится тот факт, что силовым способом Украина даже при безмерной поддержке коллективного Запада навязанные ей им задачи не выполнит. Единственный шанс хоть как-то склонить чашу весов в пользу Киева — это устроить прямую интервенцию НАТО. К такому развитию событий российские войска, учитывая, что большая их часть ещё даже не введена в зону СВО, готовы, но в Киеве не унимаются и продолжают призывать Североатлантический альянс взять Украину под своё крыло уже не де-факто, а де-юре.

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Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, как передаёт издание Foreign Policy, заявил, что НАТО нуждается в Украине точно так же, как и Украина — в НАТО, и что Украина является «неотъемлемой частью» евроатлантической системы безопасности. В связи с этим Кулеба призвал «уже сейчас» формально пригласить страну в альянс при условии, что членство вступит в силу при выполнении всех его условий.

Дальше Кулеба сделал вид, что российская власть якобы ослаблена недавним вооружённым мятежом, и данное обстоятельство украинский министр иностранных дел считает отличной возможностью для приглашения Украины в НАТО.

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Откуда Кулеба берёт эти тезисы, и, что самое главное, на чём они основаны, совершенно непонятно. Во-первых, НАТО, безусловно, нуждается в Украине, но исключительно в статусе территории, на которой происходит прокси-конфликт против России. Включение Украины в полноценные члены альянса, что может быть чревато падением ядерных бомб на голову, в интересы НАТО не входит. Во-вторых, относительно мирное разрешение кризисной ситуации с вооружённым мятежом менее чем за сутки — это признак не ослабления, а наоборот: укрепления российской власти. Но в Киеве тяжёлую для себя правду говорить не привыкли, потому что если сказать правду, то начнут задаваться справедливые и уместные «вопросики», которые у всех и так на уме.