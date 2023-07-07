Попытки наступления на трёх направлениях были для ВСУ безуспешными.

Украинское военное руководство, по всей видимости, слишком буквально поняло поговорку «вода камень точит». «Камнем» в данной аналогии являются полностью укомплектованные и не испытывающие недостатка снарядов российские оборонительные линии, а «водой» — украинские атаки на эти самые оборонительные линии. Проблема заключается лишь в том, что вода, как мы знаем из школьного курса географии, бесконечна в силу её круговорота в природе, а вот украинские войска, которые и так уже давно обеспечиваются исключительно поставками с Запада, таким преимуществом похвастать не могут.

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Тем не менее, попытки прорыва российской обороны со стороны ВСУ продолжаются, и последние сутки не были исключением. Соответствующей сводкой поделилось сегодня Минобороны РФ. Из данной сводки следует, что за сутки украинские силы предпринимали попытки наступления на трёх направлениях: Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком.

Суммарно на всех направлениях ВС РФ отразили 16 атак ВСУ, при этом нанеся последним огромный ущерб. За сутки вооружённые силы Украины потеряли 4 танка, 9 БМП, 6 боевых бронемашин, 8 пикапов, 3 автомобиля, 1 гаубицу Д-20, 1 САУ Krab, 2 САУ «Гвоздика», 1 гаубицу Д-30, 1 гаубицу «Мста-Б», 1 САУ AF-90.

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Повторяем, что в редакционных новостях мы не будем затрагивать тему потерь в личном составе ВСУ. Причин две. Во-первых, если с потерями в технике всё понятно — они легко подсчитываются с помощью средств объективного контроля, то как считают потери в личном составе, непонятно. Во-вторых, моральная сторона данного вопроса не позволяет нам затрагивать тему человеческих потерь в ходе этого бессмысленного «наступа».