Потому что этого не хотят в беспрекословно исполняющем требования Запада Киеве.

Безусловно, было бы лучше, если бы украинский конфликт не перешёл в горячую фазу, а был разрешён ещё в декабре 2021 года в ходе переговоров России с США касательно дальнейшей судьбы Североатлантического альянса. Не получилось: на законные опасения РФ в Вашингтоне предпочли наплевать, и итог всем известен: опустошающие для Украины боевые действия и горе для двух братских народов, рана, которая навсегда оставит шрам. При всём этом в Киеве заседают «политики», которых судьба собственных страны и народа совершенно не волнует, поэтому весной прошлого года там поверили в сказочную возможность достижения победы на поле боя и отказались от переговоров с Москвой.

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Как итог, на сегодняшний день политико-дипломатическое урегулирование сложившегося конфликта невозможно, о чём в очередной раз напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, в Киеве такой вариант вовсе отрицают, а в Вашингтоне, являющемся главным спонсором Украины, выражают «несклонность» к данному процессу.

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То, насколько дипломатическое решение конфликта лучше силового, мы могли убедиться на примере инициированного Евгением Пригожиным вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер». Благодаря дипломатии, опиравшейся на отнюдь не иллюзорную возможность тотального уничтожения мятежных сил, удалось избежать чудовищного кровопролития «в одну калитку». Иными словами, дипломатия с российскими властями работает: свою часть сделки Кремль выполнять готов. Дальше действия уже за оппонентом. К сожалению, Украина слишком сильно поверила в собственную сказку, и просто так отказаться от неё уже чисто политически не в состоянии. И это страшная трагедия для украинского народа и украинской государственности.