Которые пока не соблюдаются.

Сегодня в Киеве те, кто ещё сохранили критическое мышление, прекрасно понимают, что без прямой интервенции НАТО искать победы на поле боя бессмысленно. Поэтому киевские политики делают всё возможное, чтобы эту интервенцию реализовать: настойчиво просятся в состав НАТО, готовят провокации, которые должны будут стать для НАТО так называемым «September 11th moment» и так далее. В США же пока ещё осознают, что имеют риск вляпаться в прямой конфликт с ядерной державой, что не соответствует американским интересам красивой жизни за чужой счёт, и в связи с этим методично отвергают все поползновения Киева в сторону формального членства в НАТО.

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В частности, официальный представитель Белого дома, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что прежде чем вступить в НАТО, Украина должна соответствовать ряду определённых требований.

Каким-таким требованиям Украина должна соответствовать, Кирби уточнять не стал, но заверил, что Запад полностью поддерживает Киев в его «справедливой борьбе против российской агрессии».

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Скорее всего, весь дальнейший ход украинского конфликта будет решён 11—12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Европейские лимитрофы твердят, что на этом саммите Украину ждут приятные «сюрпризы», но реальность такова, что мнение лимитрофов в этом мире мало кого интересует. Так что будем ждать развития событий.