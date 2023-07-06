Валютные флуктуации продолжают тревожить широкую общественность. Хотя на сегодняшний день доля напрямую импортных товаров в российских магазинов является самой низкой за последние тридцать лет, в целом же ничего хорошего в столь нестабильном курсе, болтающемся на десятки и даже сотни процентов в течение года, нет и быть не может. Подобная «болтанка» плохо влияет на торговлю и планы, и вот, сегодня нынешний курс рубля неоптимальным назвал даже глава Сбербанка Герман Греф, которого трудно назвать «близким к народу» в вопросах экономики.
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По словам Грефа, «курс сейчас не находится на оптимальном уровне», и он полагает, что курс «всё-таки должен укрепиться». Греф убеждён в том, что повторения событий прошлого года, когда рубль болтало от верхнего экстремума к нижнему, не случится.
Необходимо помнить, что оптимальным курсом экономисты считают что-то среднее между 60 и 70 рублями за одного вечнозелёного президента: в данном случае соблюдаются интересы и экспортёров, и импортёров. С нынешним курсом, перевалившим уже за 92 рубля, что, если опустить историю с постсанкционной паникой первого месяца, вообще-то является абсолютным антирекордом, интересы импортёров, которые вынуждены будут поднимать цены на ввезённые в страну за валюту товары, и которые по таким ценам невозможно будет продать, абсолютно не соблюдаются.