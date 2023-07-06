Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Украины заявил, что после окончания конфликта украинская армия станет полностью контрактной
Опять завтраками кормят.
рекомендации
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
43" TV Huyndai за 15 тр - цена не растет
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

Горящий сейчас на Украине конфликт с Россией по вине западных покровителей Киева заканчиваться даже не думает. Всё больше становится понятно, что конфликт перешёл в затяжную стадию, и итог ведения войны на истощение для Украины крайне неблагоприятен. Но несмотря на это представители киевской власти продолжают поддерживать высокий моральный дух, заявляя, что нужно ещё немножко потерпеть лишения, и затем они оправдаются.

реклама

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на полном серьёзе заявил, что результаты на поле боя показали, что украинская армия является "одной из самых сильных в мире", и что она обязательно добьётся победы. После победы Украина, как считает Шмыгаль, откажется от призыва и перейдёт на контрактную, профессиональную армию, которая будет комплектоваться вооружениями собственного производства. На Украине, убеждён Шмыгаль, активно наращивается производство оружия и техники.

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
iPhone 14 по цене 12го - смотри
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как относиться к подобным заявлениям высоких представителей киевской власти, на данном историческом этапе совершенно непонятно. Во-первых, Украина полностью находится на дотационном положении, и это не скрывает даже президент Зеленский, утверждающий, что Киеву необходимо считаться с мнением спонсоров, поскольку именно за их деньги сейчас функционирует украинское государство. За чей счёт будет проходить «банкет» по переводу армии на контрактную, абсолютно неясно. Во-вторых, никакого наращивания производства оружия и техники на Украине нет и быть в данных условиях не может: всё оружие сейчас гонится Западом либо из старых оставшихся с советских времён запасов в странах восточной Европы, либо уже из своих собственных арсеналов. И в-третьих, все эти деньги надо будет спонсорам отдавать: они их давали не на карманные расходы, а на выполнение нужных Западу задач, и не безвозмездно, а в качестве кредитов.

#украина #политика #экономика #психиатрия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Президент Финляндии жалуется: все финские компании из России ушли, а результата нет
Глава Сбербанка считает неоптимальным текущий курс рубля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
22
Каких целей Россия уже достигла в СВО
83
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
35
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
46
Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
2
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
27
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
18
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
4
Обзор вентиляторов XPG VENTO 120 ARGB: святая простота
6
Выбор ноутбука для работы и учёбы - рассмотрим 3 оптимальные модели
6

Сейчас обсуждают

SeTi2019
21:28
У тебя на билет то деньги есть? Слетай, повесь. Белый дом в отличии от Кремля не огорожен десяти метровым забором. В Европарламент вход тоже открыт для все желающих, заборов там тоже нет.
США и РФ провели тайные переговоры по вопросу окончания украинского конфликта — западные СМИ
Вадим Морозенко
21:27
Странно, что rx 580 выдает такой низкий фпс в киберпанк, пусть это даже не она, а пепепрошивка 470ой, у них по сути чип один, лишь обвязка не много разница, в частности цепи питания... Я это все к том...
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
Neandertalets
21:26
Давайте ещё проституток на оверах рекламировать начнём! Компы не интересны более, надо на шалав переходить!!!
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
3r1s0n
21:25
Дед бидон нам обещал курс доллара по 200 рублей - пол пути осилили ;-)
В ЦБ объяснили, почему рубль так сильно ослаб за последние недели и месяцы
Олег Железовский
21:23
Вам нужен,значит,просто пастух.
Зачем Москва вернула Пригожину миллиарды конфискованных рублей
SeTi2019
21:21
Ух...ну все, успокоили. Теперь я с пониманием буду смотреть на выросшие цены и упавшие доходы (нет)
Глава Сбербанка считает неоптимальным текущий курс рубля
Олег Железовский
21:18
Иностранцам это трудно понять.
Зачем Москва вернула Пригожину миллиарды конфискованных рублей
Serg Cucher
21:17
Ты наверно , Валька
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
scroooge
21:12
Дык тогда сайт опустеет полностью
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
Олесь Кука
21:12
ASUS ExpertBook P1412CEA на i5-1135g7 с 16gb ram и intel ssd 512gb на Озоне за 43 тыс. Я успел на прошлой неделе за 39 взять.
Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем