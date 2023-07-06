Опять завтраками кормят.

Горящий сейчас на Украине конфликт с Россией по вине западных покровителей Киева заканчиваться даже не думает. Всё больше становится понятно, что конфликт перешёл в затяжную стадию, и итог ведения войны на истощение для Украины крайне неблагоприятен. Но несмотря на это представители киевской власти продолжают поддерживать высокий моральный дух, заявляя, что нужно ещё немножко потерпеть лишения, и затем они оправдаются.

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В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на полном серьёзе заявил, что результаты на поле боя показали, что украинская армия является "одной из самых сильных в мире", и что она обязательно добьётся победы. После победы Украина, как считает Шмыгаль, откажется от призыва и перейдёт на контрактную, профессиональную армию, которая будет комплектоваться вооружениями собственного производства. На Украине, убеждён Шмыгаль, активно наращивается производство оружия и техники.

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Как относиться к подобным заявлениям высоких представителей киевской власти, на данном историческом этапе совершенно непонятно. Во-первых, Украина полностью находится на дотационном положении, и это не скрывает даже президент Зеленский, утверждающий, что Киеву необходимо считаться с мнением спонсоров, поскольку именно за их деньги сейчас функционирует украинское государство. За чей счёт будет проходить «банкет» по переводу армии на контрактную, абсолютно неясно. Во-вторых, никакого наращивания производства оружия и техники на Украине нет и быть в данных условиях не может: всё оружие сейчас гонится Западом либо из старых оставшихся с советских времён запасов в странах восточной Европы, либо уже из своих собственных арсеналов. И в-третьих, все эти деньги надо будет спонсорам отдавать: они их давали не на карманные расходы, а на выполнение нужных Западу задач, и не безвозмездно, а в качестве кредитов.