Несмотря на протест России. Постоянного, между прочим, члена Совбеза.

То, что сейчас происходит в так называемых международных, а по сути аффилированных с коллективным Западом организациях, вызывает уже даже не недоумение, а настоящее изумление степенью своей абсурдности. Так, сегодня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что несмотря на протест со стороны России, текущий британский председатель Совбеза ООН, в котором Россия является одним из пяти постоянных членов, всё же допустил Украину к участию в заседании, посвящённом иранской ядерной программе.

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Данное положение дел Небензя счёл действиями, лежащими в «конъюнктурных соображениях британского председательства», готового «украинизировать даже самые важные направления работы Совета». Как справедливо отметил Небензя, Украина не является ни членом Совбеза, ни участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и что раньше Совет Безопасности ООН не допускал до обсуждения тематики иранской ядерной программы страны, не имеющие отношения к СВПД.

Каким боком Украина, у которой своих проблем сейчас выше крыши, и которые неизвестно, как и когда будут решаться, вообще относится к чьим бы то ни было ядерным программам, и вправду неясно. Всё это всерьёз напоминает попытки шахматной доски возомнить себя участником партии, особенно когда реальные игроки, в общем-то, и не против поддержать эту иллюзию.

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Когда вопрос участия Украины в заседании был поставлен на голосование, за её участие высказались 12 членов Совбеза. Против проголосовали РФ и КНР, а делегация Мозамбика воздержалась. К сожалению или к счастью (вопрос двоякий), но в данных вопросах право вето постоянных членов Совбеза не действует.