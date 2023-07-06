На каких условиях происходил обмен, не уточняется. Да и для освобождённых и их семей это не имеет никакого значения.

В ходе любых боевых действий, особенно столь интенсивных и высокотехнологичных, как сейчас между Россией и Украиной, неизбежно попадание военнослужащих с обеих сторон в плен. Точные цифры находящихся в плену бойцов неизвестны, но то, что с российской стороны их гораздо больше, чем в это хотелось бы верить, уже очевидно: Минобороны регулярно сообщает о вызволении из плена десятков военнослужащих, и вот, сегодня рапортовало о том, что на родину вернулись 45 бойцов.

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Сейчас военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а в ближайшее время их доставят в госпитали Минобороны для лечения и реабилитации.

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В каком соотношении проходил обмен пленными, официально не уточняется, да и вряд ли это должно иметь значение. Достаточно лишь поставить себя на место родственников вернувшихся из плена бойцов, чтобы понять, что их сейчас такие мелочи интересуют в последнюю очередь.