Дальше уже передача ВКС России — дальней авиации.

На сегодняшний день российская дальняя авиация оперирует лишь незначительным (в масштабах государства, естественно) количеством стратегических ракетоносцев Ту-160, построенных ещё в советские времена. Несколько лет назад в России была возобновлена программа строительства «Белых лебедей», и вот, первый из них из числа построенных с нуля приступил к этапу государственных испытаний.

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Речь идёт про модернизированный ракетоносец Ту-160 с индексом «М», получивший усовершенствованные двигатели, современную авионику и радиоэлектронное оборудование, систему радиоэлектронной борьбы, а также способность нести и применять современные виды вооружений.

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Собирают Ту-160М на Казанском авиационном заводе, входящем в состав Объединённой авиастроительной корпорации, которая, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Ростех», отвечающей практически за весь российский военно-промышленный комплекс (и не только).