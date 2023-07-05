Они прекратились. Видимо, пока что.

Социально-экономическая ситуация в Западной Европе, и в особенности в её странах-донорах, одной из которых является Франция, столь накалена, что стоит только пролететь одной незначительной искре, как эта пороховая бочка взлетает на воздух. Последние пару недель Франция ощущала этот беспредел на собственном опыте: были покалечены люди, «вынесены» сотни отделений банков и дорогих магазинов по всей стране, сожжены тысячи машин. Нанесённый массовыми беспорядками ущерб ещё предстоит подсчитать, ну а пока что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен констатировал, что ситуация стабилизировалась, и беспорядки в стране прекратились.

реклама

Расслабляться и считать угрозу миновавшей, впрочем, пока преждевременно: Дарманен заявил, что необходимо внимательно следить за развитием ситуации в ближайшие дни.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В том, что произошло и наверняка ещё будет происходить в дальнейшем, многие консервативно настроенные граждане ЕС справедливо винят безрассудную миграционную политику Брюсселя, в результате которой в Европу, в особенности в её наиболее экономически благополучные страны, попали миллионы людей чуждой культуры, психологически не готовые трудиться в новом для них обществе.