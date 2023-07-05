Социально-экономическая ситуация в Западной Европе, и в особенности в её странах-донорах, одной из которых является Франция, столь накалена, что стоит только пролететь одной незначительной искре, как эта пороховая бочка взлетает на воздух. Последние пару недель Франция ощущала этот беспредел на собственном опыте: были покалечены люди, «вынесены» сотни отделений банков и дорогих магазинов по всей стране, сожжены тысячи машин. Нанесённый массовыми беспорядками ущерб ещё предстоит подсчитать, ну а пока что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен констатировал, что ситуация стабилизировалась, и беспорядки в стране прекратились.
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Расслабляться и считать угрозу миновавшей, впрочем, пока преждевременно: Дарманен заявил, что необходимо внимательно следить за развитием ситуации в ближайшие дни.
В том, что произошло и наверняка ещё будет происходить в дальнейшем, многие консервативно настроенные граждане ЕС справедливо винят безрассудную миграционную политику Брюсселя, в результате которой в Европу, в особенности в её наиболее экономически благополучные страны, попали миллионы людей чуждой культуры, психологически не готовые трудиться в новом для них обществе.