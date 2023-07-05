В конце прошлого месяца Генеральная Прокуратура РФ признала деятельность Всемирного фонда природы (WWF) нежелательной на территории России. По прошествии двух недель организация была добавлена в соответствующий перечень, тем самым завершив историю данного Фонда в России.
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Согласно ранее опубликованному расследованию Генпрокуратуры, Всемирный фонд природы угрожает безопасности России в экономической сфере, а также ведёт к подрыву российских интересов в Арктике, где активисты Фонда делают всё возможное, чтобы перенести трассу Северного морского пути ближе к исключительной экономической зоны США.
На самом деле, ничего удивительного во всём вышеуказанном нет: все западные фонды, прикрывающиеся благими намерениями защиты природы, на самом деле просто выполняют политические заказы, и хвататься из-за этого за голову с криками «Не может быть!» не стоит: ещё как может, и только ради этого данные фонды и существуют.