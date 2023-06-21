За период лихих 1990-х в России распространилось влияние различных западных фондов, финансовых институтов, «правозащитных» и природоохранных организаций. Не секрет, что все подобные организации и институты являются инструментами экономического и политического давления и манипуляций, поэтому теперь, когда отношения России и коллективного Запада находятся в самой низкой, и уже откровенно самой опасной за всю историю точке, от влияния вышеуказанных организаций в РФ активно избавляются. В частности, недавно в России признали нежелательной деятельность организации Greenpeace, а сегодня Генпрокуратура РФ вынесла аналогичное решение в отношении Всемирного фонда природы (WWF).
реклама
Ведомство пришло к давно напрашивавшемуся выводу о том, что деятельность Всемирного фонда природы несёт «угрозы безопасности России в экономической сфере». В частности, в Генпрокуратуре полагают, что прикрываясь благой и нужной целью по охране окружающей среды WWF стремится подорвать курс России на промышленное освоение Арктики, а также разработать ограничения, которые «могут стать основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».
Как говорится, за что боролись, на то и напоролись: теперь, когда Запад устроил собственное отсоединение от России, у последней не осталось никаких сдерживающих факторов в отношении действий против западных фондов и неправительственных организаций.