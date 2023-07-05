Сегодня утром с подачи военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова по турбопатриотическому российскому сегменту Telegram стала распространяться информация о «сдаче» населённого пункта Клещеевка на фланге Бахмута (Артёмовска). Этот «вброс», который впоследствии пришлось опровергать тем, кто находятся непосредственно в Клещеевке, понесли все, кому не лень, изображая произошедшее как большое поражение, что, конечно, даже если бы информация оказалась правдой, совершенно не так. Когда стало очевидно, что на самом деле Клещеевка остаётся под контролем ВС РФ, а в районе этого населённого пункта продолжаются бои, Сладкову пришлось извиниться за публикацию недостоверных данных.
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Сладков подтвердил, что Клещеевка под контролем российских войск, а также то, что его подвёл источник, который он считал достоверным. Теперь опираться на этот источник военкор не будет, но всю ответственность за предоставление ложной информации он, и за это Сладкову плюс в карму, взял на себя.
«При первой же возможности сам поеду и посмотрю, как там дела», — заявил Сладков.
На самом деле, необходимо понимать, что удержание территорий любой ценой никогда не входило в планы российского военного командования. План — это «перемалывание» военной силы противника при максимальном сохранении собственной боеспособности. И если для достижения этой цели придётся пожертвовать территорией (которую вернуть можно, а солдат — нет), то командование ВС РФ это сделает, как прошлой осенью произошло на Харьковском и Херсонском направлениях.