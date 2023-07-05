Российская армия утратила половину своей боеспособности, но, как обычно, узнаёт об этом из заявлений западных фантазёров.

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой британский адмирал Энтони Радакин заявил, что российская армия «утратила половину своей боеспособности», а также потеряла значительную часть бронетехники. По всей видимости, поступающие из стран коллективного Запада на фоне откровенной паники относительно реального положения дел заявления о состоянии российской армии откровенно утомили уже даже Минобороны РФ, которое сегодня в максимально жёсткой форме ответило на «вброс» от Радакина.

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По словам пресс-службы Минобороны, комментарий адмирала Радакина «обескураживает вселенским масштабом вранья», учитывая отсутствие каких бы то ни было результатов (и даже перспектив) ВСУ на поле боя, истощение западных арсеналов, а также неспособность западных образцов «чудо-оружия» перевесить чашу весов в пользу Украины.

В Минобороны считают, что заявления Радакина имеют целью выбивание денег из бюджета для дальнейших закупок новых вооружений. Заявления об утрате боеспособности российской армии в МО РФ назвали фантазиями, а британский штаб обороны — переквалифицировавшимся «в нештатный филиал "Би-Би-Си"».

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На самом деле, комментарий МО РФ был куда более жёстким, мы в редакции его по возможности смягчили, потому что публиковать подобное «в оригинале» нам кажется перебором. Кому интересно — могут ознакомиться с оригиналом по ссылке на официальный аккаунт Минобороны России в Telegram. Отметим лишь, что риторика выше всяких похвал; это именно то, чего многие давно ждут от российского оборонного ведомства. Видимо, составление текста поручили кому-то из молодых офицеров.