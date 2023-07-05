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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вертолёты Ка-52 продолжают уничтожать технику ВСУ с помощью управляемых ракет — видео
Дело нужное, спору нет.
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В условиях практически полного подавления украинской системы ПВО российской авиации стало гораздо легче работать на линии боевого соприкосновения, помогая войскам отражать атаки ВСУ в рамках наступательных действий. Ежедневно в Сети появляются кадры работы разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», и сегодняшний день не стал исключением. В частности, только на Telegram-канале Минобороны были опубликованы два видеоролика с демонстрацией работы Ка-52 по бронетехнике ВСУ.

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Для ударов по бронетехнике применяются авиационные управляемые ракеты. Суммарно за месяц отражения наступления ВСУ российским войскам и авиации удалось поразить около тысячи единиц только бронетехники, включая танки, БМП, бронетранспортёры и другие тяжёлые виды техники. В общей сложности же все потери ВСУ в технике, включая БПЛА, авиацию, артиллерийские установки, автомобили и прочее, за месяц перевалили за две с половиной тысячи.

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На сегодняшний день уже даже Киеву очевидно, что наступление идёт не по плану, поэтому вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тактика боевых действий ВСУ сменилась со стремительного прорыва обороны на «истощение» ВС РФ. В общем, тут что-то комментировать, учитывая, что реальным истощением сейчас занимается именно ВС РФ по отношению к ВСУ — это только портить.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #ка-52 "аллигатор" #вертолёты
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Может пора заканчивать сво? Какой то грёбаный цирк,если бы оборона давалась без потерь, я бы молчал, но ведь нет.
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Za9c
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хахахер
18:01
только лишь пересечёт иностранный самолёт военный,границу украины и сразу этого аэродрома не будет.Гиблое это занятие на гей-западе.Рассмеются и скажут тут,а нет у вас больше авиации,идите ребята,сеят...
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tolya21
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pOdOnOg
17:55
Как там Танос говаривал "Но какой ценой?"...
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Евгений Сом
17:54
ты вообще вкурсе нубик что рекомендованная цена в долларах это не тоже самое что в евро (а в статье именно в евро) или ты был в заморозке последний год и не вкурсе что происходит?
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jsth
17:54
Ну справедливости ради, я почти год назад (по сути цены только тогда начали движение вниз) трехмесячную 6500 ХТ на гарантии покупал за 12 (можно было и за десятку найти, если набраться терпения). В 20...
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Евгений Сом
17:53
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