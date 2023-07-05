В условиях практически полного подавления украинской системы ПВО российской авиации стало гораздо легче работать на линии боевого соприкосновения, помогая войскам отражать атаки ВСУ в рамках наступательных действий. Ежедневно в Сети появляются кадры работы разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», и сегодняшний день не стал исключением. В частности, только на Telegram-канале Минобороны были опубликованы два видеоролика с демонстрацией работы Ка-52 по бронетехнике ВСУ.
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Для ударов по бронетехнике применяются авиационные управляемые ракеты. Суммарно за месяц отражения наступления ВСУ российским войскам и авиации удалось поразить около тысячи единиц только бронетехники, включая танки, БМП, бронетранспортёры и другие тяжёлые виды техники. В общей сложности же все потери ВСУ в технике, включая БПЛА, авиацию, артиллерийские установки, автомобили и прочее, за месяц перевалили за две с половиной тысячи.
На сегодняшний день уже даже Киеву очевидно, что наступление идёт не по плану, поэтому вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тактика боевых действий ВСУ сменилась со стремительного прорыва обороны на «истощение» ВС РФ. В общем, тут что-то комментировать, учитывая, что реальным истощением сейчас занимается именно ВС РФ по отношению к ВСУ — это только портить.