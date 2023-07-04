Интересно, а ВС РФ в курсе, что их кто-то там истощает?

Заявления украинских политиков на фоне явного и полного несоответствия столь широко и громко распиаренного «контрнаступа» предвещавшим его фантазиям терпят забавные изменения. Если раньше в Киеве заявляли, что задача наступления — это создать панику в рядах ВС РФ, в результате чего линия боевого соприкосновения должна была посыпаться, то теперь, когда наступлению ВСУ исполнился месяц, и никаких его результатов кроме тысяч единиц уничтоженной техники с украинской стороны нет, то теперь риторика адаптируется. Так, интересным заявлением, которое в своей сути также является фантазией, поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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По словам Данилова, ВСУ «на данном этапе боевых действий» осуществляет свою «задачу номер один» — «максимальное уничтожение личного состава, снаряжения, топливохранилищ, военной техники, командных постов, артиллерии и систем ПВО российской армии». Данилов заявил, что последние несколько дней «были особенно плодотворными», и что «сейчас война на уничтожение равняется войне километров: больше уничтоженных [войск] означает больше освобождённых [территорий]». Проще говоря, ведёт войну на истощение.

В каком месте действия ВСУ были плодотворными, совершенно непонятно: продвижения как не было, так и нет — даже до первой линии российской обороны украинские силы ещё не добрались.

Что же касается «войны на истощение», то данная формулировка стала применяться ещё в прошлом году, когда стало понятно, что быстрой победы ни одной из сторон (реальных) не будет. Вот только осуществляет истощение не Украина, а именно Россия, сражаясь от обороны и нанося чудовищный ущерб наступающим силам. И именно в этом и заключается план, озвученный ещё прошлой осенью генералом Суровикиным: «перемалывание» армии противника до такой степени, чтобы сопротивляться было уже некому. Непосредственно украинские силы были полностью истощены примерно к июню прошлого года, и именно тогда, как вы помните, коллективный Запад начал в огромных количествах свозить на Украину сначала оставшееся в восточной Европе советское оружие и бронетехнику, а затем уже и американское, немецкое, французское и другое оружие.

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Кроме того, необходимо понимать, что в конфликтах на истощение победу одерживает экономика, способная вытянуть боевые действия высокой интенсивности. Российские оборонные заводы трудятся круглые сутки без выходных, Запад же пока с трудом находит для Украины даже такие простые вещи, как артиллерийские снаряды. Впрочем, если боевые действия затянутся на несколько лет, то чаша весов может начать перевешивать, в результате чего военно-промышленные потенциалы сторон (реальных) конфликта сравняются, тем самым превратив конфликт в вечный. И на данном этапе это вызывает основное опасение у многих аналитиков.