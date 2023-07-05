Если кто-то вдруг полагает, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время — например, до конца года — то следует понимать, что коллективный Запад полон решимости финансировать Киев и дальше, несмотря на колоссальные экономические, а следом за ними и социальные проблемы в собственных странах. Так, сегодня замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что первые 20 украинских лётчиков начнут обучаться в Британии уже в августе.
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Обучаться они будут, понятное дело, управлению западной авиационной техникой — скорее всего, истребителями F-16, разговоры о которых ведутся слишком часто, чтобы быть простыми заполнителями информационного фона.
Сколько времени занимает обучение/переобучение лётчиков управлению западной авиационной техникой, не вполне ясно: одни говорят, что для выполнения базовых полётов, учитывая сложность современной техники, необходимо учиться не меньше трёх месяцев. Военные эксперты же считают, что с украинской точки зрения более правильным решением будет не переучивать имеющихся лётчиков, а обучать новых с нуля, потому что выработанная за годы и десятки лет мышечная память по управлению советскими самолётами так просто не уходит, и переучиваться в данном случае будет гораздо трудо- и времязатратнее, чем обучаться с нуля.