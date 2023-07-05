Минпромторг ищет исполнителей пяти соответствующих ОКР.

Минпромторг занялся поиском исполнителей пяти ОКР, которые связаны с созданием технологий и промышленных установок для выпуска микросхем с топологией в 250-65 нм. Для развития данного направления планируется потратить до 9,2 млрд руб.

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Информация о планах Минпромторга размещена на портале госзакупок. Например, только 30 июня ведомство разместило сразу пять тендеров на осуществление опытно-конструкторских работ (ОКР) в сфере создания оборудования для производства микросхем. Описание одной из ОКР, например, выглядит следующим образом: «Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм». Начальная цена контракта в тендере зафиксирована на отметке в 1,16 млрд руб. Работам присвоен шифр «Прогресс-ретушь».

Или вот описание другой ОКР: «Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм». Здесь работам присваивается шифр «Прогресс-контроль», а начальная цена контракта зафиксирована на отметке 1,41 млрд руб.

Приведём описание третьей ОКР для закрепления данных: «Разработка и изготовление опытных образцов установок электрохимического осаждения для обеспечения серийного производства микроэлектроники на пластинах 100 мм/4 дюйма и 200 мм/90 нм». Шифр — «Горизонт-ЭХО». Начальная цена контракта — 800 млн руб.

Описания остальных тендеров выглядят аналогичным образом, все они были запущены в формате открытых конкурсов. Заявки от претендентов будут приниматься до 17 июля, а итоги первых тендеров должны подвести уже 21 июля, двух последних — 16 июля. Если найденные исполнители по ОКР будут найдены, а они выполнят все требования по контракту, то результат их деятельности будет представлен до 30 ноября 2026 года.

Если же говорить о перспективных подрядчиках по тендерам, то здесь нужно помнить, что все ОКР касаются техпроцессов выпуска микросхем с топологией в диапазоне 250-65 нм. Например, микроэлектронный флагман России, зеленоградский «Микрон», массово выпускает чипы на 180–90 нм. На предприятии также освоен выпуск по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов.

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Про передовые «нанометры» зеленоградского «Ангстрема» журналистам пока не удалось выяснить, но по своим мощностям и технологиям предприятие уступает «Микрону». В сети также есть информация, что новосибирский «Восток» может выйти на проектные нормы в 250-180 нм, но с запуском новой линии по производству чипов там пока есть проблемы. Ещё известно, что строительство фабрики по производству чипов на 28 нм в России было запущено ещё несколько лет назад, но участники рынка комментарии по этому поводу давать отказываются, ссылаясь на секретность проекта.