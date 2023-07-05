Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России планируют наладить производство чипов 250-65 нм за 9,2 миллиарда рублей
Минпромторг ищет исполнителей пяти соответствующих ОКР.
рекомендации
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 по цене 12го - смотри
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево

Минпромторг занялся поиском исполнителей пяти ОКР, которые связаны с созданием технологий и промышленных установок для выпуска микросхем с топологией в 250-65 нм. Для развития данного направления планируется потратить до 9,2 млрд руб.

реклама

Информация о планах Минпромторга размещена на портале госзакупок. Например, только 30 июня ведомство разместило сразу пять тендеров на осуществление опытно-конструкторских работ (ОКР) в сфере создания оборудования для производства микросхем. Описание одной из ОКР, например, выглядит следующим образом: «Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм». Начальная цена контракта в тендере зафиксирована на отметке в 1,16 млрд руб. Работам присвоен шифр «Прогресс-ретушь».

Или вот описание другой ОКР: «Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм». Здесь работам присваивается шифр «Прогресс-контроль», а начальная цена контракта зафиксирована на отметке 1,41 млрд руб.

Приведём описание третьей ОКР для закрепления данных: «Разработка и изготовление опытных образцов установок электрохимического осаждения для обеспечения серийного производства микроэлектроники на пластинах 100 мм/4 дюйма и 200 мм/90 нм». Шифр — «Горизонт-ЭХО». Начальная цена контракта — 800 млн руб.

Описания остальных тендеров выглядят аналогичным образом, все они были запущены в формате открытых конкурсов. Заявки от претендентов будут приниматься до 17 июля, а итоги первых тендеров должны подвести уже 21 июля, двух последних — 16 июля. Если найденные исполнители по ОКР будут найдены, а они выполнят все требования по контракту, то результат их деятельности будет представлен до 30 ноября 2026 года.

Если же говорить о перспективных подрядчиках по тендерам, то здесь нужно помнить, что все ОКР касаются техпроцессов выпуска микросхем с топологией в диапазоне 250-65 нм. Например, микроэлектронный флагман России, зеленоградский «Микрон», массово выпускает чипы на 180–90 нм. На предприятии также освоен выпуск по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов.

рекомендации
iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Про передовые «нанометры» зеленоградского «Ангстрема» журналистам пока не удалось выяснить, но по своим мощностям и технологиям предприятие уступает «Микрону». В сети также есть информация, что новосибирский «Восток» может выйти на проектные нормы в 250-180 нм, но с запуском новой линии по производству чипов там пока есть проблемы. Ещё известно, что строительство фабрики по производству чипов на 28 нм в России было запущено ещё несколько лет назад, но участники рынка комментарии по этому поводу давать отказываются, ссылаясь на секретность проекта.

#чипы #минпромторг #микрон #окр
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Минпромторг вводит полный запрет на использование iPhone для всех своих сотрудников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших игровых видеокарт, за которые не жалко отдать деньги в июле 2023 года
27
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
67
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
81
Гайд: легкий заработок на коллекционных карточках Steam
15
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
35
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
11
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
27
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9

Сейчас обсуждают

Chato-Bo0ot
16:26
>работать в Украине... В жопе, автор, в жопе. А вот то, что вагнеры якобы выдавлены в Белоруссию, говорит лишь о том, что каклам следует скоро ожЫдать рассекающий удар с севера на юг где-то вдоль речк...
Сырский: История с ЧВК "Вагнер" и Пригожиным закрыта, они больше не будут работать в Украине
MicroHCR
16:23
Хватит Чужих - давай Своих)
Съёмки фильма Чужой завершены
Просто Хомяк
16:21
Плохо работаешь, топорно.
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
Blackengine
16:21
В следующем году выходит новый стандарт ATX и новый шнур для ВК, так что все текущие в помойку...
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
N1ghtwish
16:20
"Это не товар первой необходимости" А ты только жрешь и срёшь? А вместо авто на самокате ездишь? И телефон кнопочный? А стираешь сам, руками?
Медведев: СВО закончится через несколько дней, если Запад прекратит поставки вооружений Украине
OgoGoLog
16:20
Так прибалтов он то же не перечислял.
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
Дмитрий Малинин
16:19
Интел стал похож на раскисший пломбир!
Intel может отказаться от собственного техпроцесса 20A в пользу 3 нм TSMC для процессоров Arrow Lake
Deneb inside
16:18
ДАк ты чо, мы ж в россии живем, тут цены в рублях, так падриоты рассуждают. Поэтому их курс не волнует
Медведев: СВО закончится через несколько дней, если Запад прекратит поставки вооружений Украине
swr5
16:18
Социалку и стоимость жизни там и здесь сравнить не забудь.
Медведев: СВО закончится через несколько дней, если Запад прекратит поставки вооружений Украине
Дмитрий Малинин
16:17
Думаем что Интел просрал своё лидерство по техпроцессу и теперь нет ни сил ни крепкой воли упорством и знающими специалистами нагнать лидеров!
Intel может отказаться от собственного техпроцесса 20A в пользу 3 нм TSMC для процессоров Arrow Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем