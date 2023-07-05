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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сотрудники МАГАТЭ не выявили признаков минирования Запорожской АЭС — Гросси
Опять обтекаемые формулировки, чтобы не называть вещи своими именами. Именно признаки-то действительно можно не выявить.
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Будучи организацией, которая уже совершенно очевидно лишена самостоятельности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе своей миссии на Запорожской АЭС продолжает из раза в раз использовать обтекаемые и витиеватые формулировки. В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не решается назвать реальных виновников обстрелов Запорожской АЭС, хотя эти виновники вычисляются элементарно по траектории полёта снарядов. Теперь же, когда вокруг данной атомной станции опять разгоняется истерика, в ходе которой и Россия, и Украина обвиняют друг друга в подготовке ядерной провокации (правда, непонятно, зачем это России. Зачем это Украине, при этом, как раз-таки очевидно), Гросси опять избегает прямых формулировок.

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В частности, Украина заявляет, что Россия заминировала Запорожскую АЭС, чтобы либо просто так её взорвать, потому что России ведь больше нечем заняться, либо чтобы в случае прорыва обороны она «не досталась никому». Назвать данные заявления абсурдом Гросси, понятное дело, не может из дипломатических соображений, но немного остудить пыл киевских властей всё же в состоянии. Так, сегодня глава МАГАТЭ заявил, что сотрудники миссии агентства на Запорожской АЭС «не выявили признаков минирования» станции.

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При этом МАГАТЭ продолжает «сохранять бдительность», поскольку боевые действия разворачиваются в непосредственной близости от данного объекта атомной энергетики.

#россия #украина #боевые действия #атомная энергетика
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