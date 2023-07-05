На сегодняшний день не секрет, что наступательные действия ВСУ не имеют никаких реальных результатов: линия боевого соприкосновения, если не считать незначительных продвижений украинских сил туда, куда им позволили продвинуться, фактически неподвижна. Тем не менее, киевские власти находятся под давлением своих западных спонсоров, желающих увидеть от ВСУ хоть какой-то видимый результат к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11—12 июля. Данное обстоятельство вынуждает Украину, целиком и полностью в финансовом и военном планах зависящую от милости Запада, выполнять условия и продолжать наступательные действия.
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За последние сутки они, согласно сводке Минобороны России, были зафиксированы на четырёх направлениях: Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском. Суммарно на четырёх направлениях ВС РФ отразили 17 атак, а также пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Суммарные потери ВСУ в технике за сутки на четырёх вышеуказанных направлениях составили 4 танка, 3 БМП, 5 боевых бронемашин, 8 автомобилей, 3 пикапа, 4 гаубицы Д-30, 3 САУ «Акация», 3 гаубицы «Мста-Б», 2 САУ Krab, 2 гаубицы Д-20.
Несмотря на то, что на протяжении уже больше месяца ВСУ в огромных количествах теряют технику и личный состав (в эти цифры мы из этических соображений вдаваться не будем), резервы ещё остаются, и многие аналитики полагают, что основной удар в рамках наступления ещё впереди.