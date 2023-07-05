Потери у ВСУ — просто мрак.

На сегодняшний день не секрет, что наступательные действия ВСУ не имеют никаких реальных результатов: линия боевого соприкосновения, если не считать незначительных продвижений украинских сил туда, куда им позволили продвинуться, фактически неподвижна. Тем не менее, киевские власти находятся под давлением своих западных спонсоров, желающих увидеть от ВСУ хоть какой-то видимый результат к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11—12 июля. Данное обстоятельство вынуждает Украину, целиком и полностью в финансовом и военном планах зависящую от милости Запада, выполнять условия и продолжать наступательные действия.

реклама

За последние сутки они, согласно сводке Минобороны России, были зафиксированы на четырёх направлениях: Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском. Суммарно на четырёх направлениях ВС РФ отразили 17 атак, а также пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Суммарные потери ВСУ в технике за сутки на четырёх вышеуказанных направлениях составили 4 танка, 3 БМП, 5 боевых бронемашин, 8 автомобилей, 3 пикапа, 4 гаубицы Д-30, 3 САУ «Акация», 3 гаубицы «Мста-Б», 2 САУ Krab, 2 гаубицы Д-20.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Несмотря на то, что на протяжении уже больше месяца ВСУ в огромных количествах теряют технику и личный состав (в эти цифры мы из этических соображений вдаваться не будем), резервы ещё остаются, и многие аналитики полагают, что основной удар в рамках наступления ещё впереди.