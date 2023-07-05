В мае этого года в Киеве происходили серьёзные события: массированным ракетным ударом была уничтожена чуть ли не целая батарея ЗРК Patriot, и решающим ударом стали попадания российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». На Украине, естественно, создана своя версия произошедших событий: как минимум шесть «Кинжалов» якобы были сбиты системой Patriot, а одна из пусковых установок получила «повреждения». Версия фантастическая, и спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который в середине мая посетил Киев, не стал в неё верить. Сегодня на это обстоятельство посетовал министр обороны Украины Алексей Резников.
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По словам Резникова, господин Хуэй не пожелал даже ознакомиться с подготовленными Киевом «доказательствами» поражения «Кинжалов», а просто в соответствии с графиком покинул украинскую столицу.
На самом деле, что в реальности произошло с комплексами Patriot, мы вряд ли узнаем до окончания военной операции. Широкая общественность на сегодняшний день имеет только видеоролик, в котором батарея Patriot в паническом режиме отстреливает весь свой боекомплект, после чего на местах пусков ракет возникают ослепительные вспышки.