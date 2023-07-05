Российское оборонное ведомство не любит заявлять о применении тех или иных новых образцов вооружений в зоне специальной военной операции. Причин тому существует как минимум две: во-первых, противнику нечего знать о том, какие вооружения используются российской стороной, а во-вторых, их применение может быть просто проверкой в условиях реального конфликта. В любом случае, кто-то в МО РФ либо случайно, либо «случайно» в одном из роликов засветил модернизированные высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь-М2», и теперь данные кадры разлетелись по Сети с подачи знающих своё дело военкоров.
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Модернизированный «Краснополь» оснащён новой лазерной головкой самонаведения, может поражать цели на расстоянии 20—26 километров, а также повышенными другими характеристиками за счёт усовершенствованной конструкции и программного комплекса.
Напомним, что высокоточные снаряды «Краснополь» используются в зоне СВО с первых её дней. Когда на линию боевого соприкосновения стали попадать модернизированные их версии, неясно, но аналитики полагают, что в реальном бою они применяются уже достаточно давно, чтобы Минобороны могло случайно или «случайно» их засветить.