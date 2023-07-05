Изменения вступили в силу с 1 июля.

С 1 июля текущего года вступил в силу обновлённый китайский закон о противодействии шпионажу, который, как утверждает Американский Национальный центр по контрразведке и безопасности (NCSC) со ссылкой на опрошенных экспертов, может представлять риск для всего мирового бизнеса.

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В опубликованном 30 июня новом бюллетене безопасности из серии «Защита нашего будущего» содержится краткий обзор угрозы разведки со стороны Китая, а также последствия этой угрозы и шаги по её устранению. В документе говорится, что новый китайский закон «расширяет определение шпионажа от охвата государственных секретов и разведданных до любых документов, данных, материалов или предметов, связанных с национальными интересами безопасности».

По мнению NCSC, подобная неопределённость может означать, что «любые документы, данные, материалы или предметы могут быть признаны относящимися к национальной безопасности КНР из-за неясных трактовок в законе». За этим могут последовать определённые правовые риски или любые другие «неопределённости» для западных компаний.

В то же самое время сервис коллективного перевода и анализа китайских законов (China Low Translate) ещё в мае текущего года охарактеризовал закон как «менее значимый, чем некоторые себе представляют». Основатель сервиса Джереми Даум считает, что обновлённый документ лишь обобщает изменения в определении шпионажа, отдельно выделяя «попытки незаконно передать» государственные секреты, разведданные и другие сведения и даже предметы, связанные с национальной безопасностью. Даум убеждён, что изменения не представляют собой как такового расширения полномочий, поскольку объём шпионажа и так был описано максимально широко и расплывчато, не давая понять, о чём именно идёт речь.

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Экспертов больше беспокоит поправки в законе, которые касаются «стремления согласовать действия со шпионской организацией». Под этим странным для обывателя выражением может скрываться оправдание наказания за случайные взаимодействия с иностранцами. В любом случае, вступивший 1 июля в силу закон в области безопасности негласно требует более тщательного анализа и понимания юридических требований при ведении бизнеса в Китае.