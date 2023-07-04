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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме заявили о необходимости государственного контроля над частными военными компаниями
Недавно это стало слишком уж очевидно, чтобы это оспаривать.
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Юридический статус частных военных компаний в России продолжает оставаться неоднозначным: с одной стороны, ЧВК в стране есть, а с другой стороны, их деятельность считается наёмничеством и уголовно наказуемым деянием. Процесс перевода наиболее известной российской ЧВК — «Вагнер» — в российское правовое поле начался ещё в прошлом году, когда данной организации запретили набирать новобранцев из тюрем. Затем со стороны недовольного этим решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина началась продолжительная подготовка общественного мнения — через противопоставление «вагнеровцев» и регулярных военнослужащих ВС РФ и информационную манипуляцию со снабжением боеприпасами — к последовавшему 24 июня вооружённому мятежу.

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Необходимость государственного контроля над частными военными компаниями после этой истории стала предельно очевидной, и вот, сегодня о ней заявил депутат Госдумы Адам Делимханов. По словам Делимханова, нет сомнений в том, что деятельность ЧВК и добровольческих отрядов должна контролироваться государством, поэтому первым добровольческим отрядом, подписавшим контракт с Минобороны России, стал небезызвестный «Ахмат».

Минобороны обязало все добровольческие формирования и ЧВК до 1 июля подписать контракты, чтобы влить эти группы в российское правовое поле и обеспечить им гарантии со стороны государства. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин наотрез отказывался подписывать контракт с МО РФ, называя этот процесс «рейдерским захватом» и опасаясь, что государство отнимет у него бизнес. И многие аналитики считают, что именно это обстоятельство и стало той последней каплей, в результате чего Пригожин и решился на вооружённый мятеж с намерением шантажом выбить себе особые условия. В армии так дела, конечно, не делаются, и большое счастье, что вооружённый мятеж удалось быстро утихомирить, не допустив чудовищных жертв со стороны ЧВК «Вагнер», бойцы которой героически воевали на Донбассе, и несмываемого позора для всей России.

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Сейчас «ядро» ЧВК «Вагнер» передислоцируется в Беларусь в рамках соглашений между Путиным, Лукашенко и Пригожиным, а другая часть «вагнеровцев» подписала контракты с МО РФ или другими силовыми ведомствами.

#россия #политика #боевые действия #чвк "вагнер"
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