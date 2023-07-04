Скажите спасибо, что абсурд абсурдом ещё пока не называет, хотя давно уже пора.

Вот уже больше года Украина устраивает истерики касательно Запорожской АЭС, предъявляя бездоказательные и абсурдные обвинения России. Начиналось всё с обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, которые Украина затем выдавала за российский обстрел контролируемой ею же критической инфраструктуры, затем на станции была развёрнута миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а на сам объект неоднократно приезжал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который отказывался и до сих пор отказывается напрямую следовать украинской информационной повестке, прекрасно осознавая её абсурдность.

реклама

Но Киев от этого не успокаивается, а только наоборот — раззадоривается. Последнее время в украинских СМИ с подачи киевского руководства разгоняется информация о якобы готовности России подорвать Запорожскую АЭС. Зачем России это надо, учитывая, что в результате этого действия пострадает в том числе находящаяся под контролем РФ территория, непонятно.

Поскольку на Западе все украинские комментарии воспринимают как кристально чистую правду, сведения о якобы критической обстановке вокруг Запорожской АЭС добрались и до Гросси. Глава МАГАТЭ заявил, что миссия агентства не нашла и не видит никаких доказательств подготовки РФ к подрыву станции. И вот, сегодня в Киеве на Гросси обрушились с критикой, что он, дескать, не поддерживает украинскую позицию по ЗАЭС. Отличился на этот раз советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвавший действия главы МАГАТЭ «клоунадой», из-за которой может случиться катастрофа, от которой агентство впоследствии умоет руки.

Почему глава МАГАТЭ должен следовать чьей бы то ни было «позиции», а не руководствоваться здравым смыслом, в Киеве, очевидно, ответить не готовы. А здравый смысл и данные объективного контроля явно подтверждают несостоятельность украинской версии развития событий вокруг ЗАЭС.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

От этого, впрочем, легче не становится: ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает быть накалённой. Многие аналитики полагают, что устроив ядерную провокацию, Украина рассчитывает сплотить вокруг себя мировое сообщество (действительно мировое, а не только США со своими вассалами) в надежде на оказание давления на Россию и завершение конфликта на своих условиях. Поскольку очевидно, что военным путём добиться этого результата Киев не в состоянии даже при безмерной поддержке Запада.