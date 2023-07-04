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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве раскритиковали главу МАГАТЭ за то, что он не следует украинской позиции по Запорожской АЭС
Скажите спасибо, что абсурд абсурдом ещё пока не называет, хотя давно уже пора.
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Вот уже больше года Украина устраивает истерики касательно Запорожской АЭС, предъявляя бездоказательные и абсурдные обвинения России. Начиналось всё с обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, которые Украина затем выдавала за российский обстрел контролируемой ею же критической инфраструктуры, затем на станции была развёрнута миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а на сам объект неоднократно приезжал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который отказывался и до сих пор отказывается напрямую следовать украинской информационной повестке, прекрасно осознавая её абсурдность.

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Но Киев от этого не успокаивается, а только наоборот — раззадоривается. Последнее время в украинских СМИ с подачи киевского руководства разгоняется информация о якобы готовности России подорвать Запорожскую АЭС. Зачем России это надо, учитывая, что в результате этого действия пострадает в том числе находящаяся под контролем РФ территория, непонятно.

Поскольку на Западе все украинские комментарии воспринимают как кристально чистую правду, сведения о якобы критической обстановке вокруг Запорожской АЭС добрались и до Гросси. Глава МАГАТЭ заявил, что миссия агентства не нашла и не видит никаких доказательств подготовки РФ к подрыву станции. И вот, сегодня в Киеве на Гросси обрушились с критикой, что он, дескать, не поддерживает украинскую позицию по ЗАЭС. Отличился на этот раз советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвавший действия главы МАГАТЭ «клоунадой», из-за которой может случиться катастрофа, от которой агентство впоследствии умоет руки.

Почему глава МАГАТЭ должен следовать чьей бы то ни было «позиции», а не руководствоваться здравым смыслом, в Киеве, очевидно, ответить не готовы. А здравый смысл и данные объективного контроля явно подтверждают несостоятельность украинской версии развития событий вокруг ЗАЭС.

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От этого, впрочем, легче не становится: ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает быть накалённой. Многие аналитики полагают, что устроив ядерную провокацию, Украина рассчитывает сплотить вокруг себя мировое сообщество (действительно мировое, а не только США со своими вассалами) в надежде на оказание давления на Россию и завершение конфликта на своих условиях. Поскольку очевидно, что военным путём добиться этого результата Киев не в состоянии даже при безмерной поддержке Запада.

#россия #украина #боевые действия #энергетика #атомная энергетика
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