Это очень много.

Тема комплектования вооружённых сил России часто вызывает вопросы и опасения у широкой отечественной общественности: многие переживают, что в стране объявят продолжение мобилизации. Представители власти при этом уверяют, что необходимости в продолжении мобилизации нет, отмечая, что количества приходящих на службу контрактников и добровольцев с лихвой покрывает все потребности в личном составе. И вот, информацией о количестве ежедневно приходящих на контрактную службу граждан поделился сегодня зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной Комиссии России Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, темп набора контрактников в ВС РФ вырос до 1 400 человек в день — только за последнюю неделю контракты с Минобороны подписали без малого десять тысяч человек.

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Вместе с тем Медведев заявил, что знаком с просьбами военных корреспондентов о передаче конфискованных у браконьеров и контрабандистов катеров и лодок в пользу ВС РФ для нужд СВО. Соответствующее предложение уже было перенаправлено Генпрокуратуре, ФСБ, ФТС, Росимуществу, Минобороны и региональным властям.