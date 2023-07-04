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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине считают, что для выхода к границам 1991 года ВСУ потребуется провести 2—3 наступления
Если с таким же успехом, как текущее наступление, то на это могут уйти годы, если не десятки лет.
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Результаты продолжающегося уже месяц наступления (политизированно — контрнаступления) ВСУ пока трудно назвать позитивными для украинской стороны: циклопические потери, мизерное продвижение, если оно вообще есть, и ожидающие впереди реальные российские линии обороны с бесчисленными противотанковыми рвами и бетонными заграждениями. Тот факт, что наступление идёт совсем не так, как видели это в своём воображении украинские власти и вторящие им журналисты, потихоньку снижает уровень эйфории в украинском обществе, оно начинает трезветь, и вот, своим прогнозом на тему дальнейшего хода боевых действий поделился Алексей Арестович — бывший внештатный советник Офиса президента Украины.

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По мнению Арестовича, ключевой проблемой является «затягивание» поставок Украине необходимых вооружений, что, в свою очередь, даёт России время и пространство для манёвров и принятия решений. Арестович полагает, что даже если в конечном счёте Киев обзаведётся самолётами F-16 и ракетами ATACMS, то после окончания летнего наступления ВСУ окажутся в положении, при котором российская оборона ещё сильнее укрепится, и тогда даже эти вооружения особо не помогут.

Что касается продолжающегося сейчас наступления, то его Арестович не считает ключевым для боевых действий. Его, по мнению Арестовича, попросту не хватит для окончания боевых действий на украинских условиях, и даже при самом благоприятном исходе этого наступления, которым экс-советник ОП Украины видит перехват контроля над Херсонской и Запорожской областями, то останется ещё Крым и Донбасс. Для окончания операции и возвращения в границы 1991 года, считает Арестович, Украине потребуется провести ещё (помимо идущего сейчас) одно—два наступления. А вот дадут ли с Запада на них оружие — это, справедливо отмечает Арестович, большой вопрос.

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Как видим, Украина полностью зависит от воли коллективного Запада: дадут оружие или не дадут, станут уже в четвёртый раз комплектовать разгромленную армию или нет. К слову, некоторые аналитики подсчитали, что если продолжать наступательные операции с таким же «успехом», как это сейчас делают ВСУ, то для «возвращения» Украины в границы 1991 года потребуется примерно шестнадцать лет.

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