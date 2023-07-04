Ситуация неприятная, но в условиях дедолларизации не столь критичная, как могла бы быть.

Хотя представители российской власти неоднократно заявляли, что оптимальным курсом рубля к доллару является 60—70 рублей за одного вечнозелёного американского президента, реальность на сегодняшний день уже значительно превосходит этот «оптимум» в отрицательную для покупателей импортных товаров сторону. Официальный объявленный Центробанком России курс доллара на завтра составляет 90 рублей и 05 копеек, что является рекордом с марта прошлого года, когда Россия только оправлялась от беспрецедентного санкционного удара, вводя различные ограничительные меры.

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Внятных объяснений от экономического блока правительства разворачивающейся ситуации нет. Необходимо понимать, что несмотря на стремительную дедолларизацию — согласно имеющейся статистике, свыше половины всего товарооборота в России приходится на национальные валюты, минуя доллары и евро — «традиционные» валюты всё ещё оказывают значительное влияние на экономику страны. А в условиях дефицита бюджета, когда его пытаются купировать введением новых налогов и манипуляциями с валютными курсами, подобные действия перестают выглядеть бессмысленными.

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В любом случае, повышение курса доллара (и евро) — это удар по покупательной способности населения в отношении импортных товаров, которые по большей части и без того ввозятся в Россию с большой наценкой вследствие параллельно-импортных схем. И хорошего в этом мало.