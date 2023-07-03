Сколько ни говори «Халва», а во рту слаще не станет.

Президент Украины Владимир Зеленский, который больше времени проводит в беседах с журналистами западных средств массовой информации, чем непосредственно за выполнением своих прямых обязанностей, в очередном интервью CNN заявил, что произошедший чуть больше недели назад вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» ослабил российскую вертикаль власти.

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По мнению Зеленского, произошедшие события показали, что «Путин не всё контролирует», его реакция была «слабой», что вооружённая группировка может преодолеть столь большое расстояние вглубь России, и что выстроенная российским президентом «вертикаль власти» якобы рушится. Дополнительно Зеленский верит в то, что практически вся российская армия сейчас находится на Украине, поэтому «вагнеровцев» некому было останавливать.

Безусловно, смысл данного интервью CNN — это поддержка пропаганды и западной информационной повестки, которая слабо (вообще никак) соотносится с реальностью. А реальность следующая: на подступах к Москве уже были развёрнуты готовые встречать «вагнеровцев» боевые части, в Ростов мчался спецназ «Ахмат», и всё было готово к жёсткому подавлению мятежа. К счастью, параллельно этому при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко шли переговоры с инициатором мятежа Евгением Пригожиным. И когда стало очевидно, что «прольётся кровь», Пригожин согласился отозвать мятеж, не добившись ни одного из своих «требований», а лишь наоборот — потеряв последнее.

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Что же до «ослабления вертикали власти», то на самом деле она наоборот укрепилась: в период серьёзнейшего вызова все руководители регионов, лидеры политических партий, главы силовых ведомств, политики, СМИ, широкая общественность, в конце концов, все фактически «присягнули на верность» официальной власти. Как-то слабо это соотносится с «ослаблением» вертикали власти, и сейчас не важно, хорошо это или нет; это свершившийся факт. Что же до «слабой» реакции, то решительно непонятно, чего ожидал Зеленский и, что немаловажно, российское турбопатриотическое общество: проблема была решена оптимально, без большой крови, и, главное, без физической ликвидации ЧВК «Вагнер», бойцы которой ещё послужат на благо общего дела: кто-то в Беларуси, кто-то заключив контракт с МО РФ или другими силовыми ведомствами.