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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме заявили, что необходимости в продолжении мобилизации в России из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО нет
Необходимости нет. Но есть один нюанс.
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Прошедшая осенью прошлого года частичная мобилизация, которая грянула, казалось, словно гром среди ясного неба, особенно после многократных заявлений властей о том, что её не будет, напугала многих граждан России, часть из которых, взяв ноги в руки, даже дала дёру в соседние страны, с которыми у РФ имеется безвизовый режим. Повторение этой ситуации в российском руководстве, учитывая заявления о том, что специальная военная операция не должна сказываться на обычной мирной жизни, совершенно справедливо считают нежелательным, ведь под действием паники и истерики из страны уезжают экономически активные граждане, и это в период, когда они нужны дома.

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С тех пор, впрочем, произошло несколько важных событий. Вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер», после которого группу ждёт серьёзнейшая реорганизация, а также её уход из зоны специальной военной операции, лишает линию боевого соприкосновения нескольких десятков тысяч бойцов. В связи с этим, а также со справедливым пониманием необходимости ротации уже ранее мобилизованных военнослужащих в обществе опять начали нагнетаться опасения о возможности проведения в России повторной мобилизации.

Успокоить людей решил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны боевых действий необходимости мобилизации в стране «на сегодня и в ближайшем будущем нет». Как отметил Карпаполов, фактически «вагнеровцы» отсутствуют на линии боевого соприкосновения уже больше месяца, и отражение наступления ВСУ идёт без их участия.

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Ранее президент Путин заявлял, что мобилизация потребуется, если будет принято решение идти на Киев. Пока что речи об этом, впрочем, не идёт. Кроме того, в своих справедливых мыслях о ротации войск граждане почему-то не допускают, что 375 тысяч мобилизованных прошлой осенью были призваны именно уже с расчётом на последующую ротацию. Подтверждений этой теории нет, но она вполне логична, учитывая поступающие из зоны боевых действий сообщения о том, что большая часть мобилизованных до сих пор находятся в тылу.

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