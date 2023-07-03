Прошедшая осенью прошлого года частичная мобилизация, которая грянула, казалось, словно гром среди ясного неба, особенно после многократных заявлений властей о том, что её не будет, напугала многих граждан России, часть из которых, взяв ноги в руки, даже дала дёру в соседние страны, с которыми у РФ имеется безвизовый режим. Повторение этой ситуации в российском руководстве, учитывая заявления о том, что специальная военная операция не должна сказываться на обычной мирной жизни, совершенно справедливо считают нежелательным, ведь под действием паники и истерики из страны уезжают экономически активные граждане, и это в период, когда они нужны дома.
реклама
С тех пор, впрочем, произошло несколько важных событий. Вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер», после которого группу ждёт серьёзнейшая реорганизация, а также её уход из зоны специальной военной операции, лишает линию боевого соприкосновения нескольких десятков тысяч бойцов. В связи с этим, а также со справедливым пониманием необходимости ротации уже ранее мобилизованных военнослужащих в обществе опять начали нагнетаться опасения о возможности проведения в России повторной мобилизации.
Успокоить людей решил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны боевых действий необходимости мобилизации в стране «на сегодня и в ближайшем будущем нет». Как отметил Карпаполов, фактически «вагнеровцы» отсутствуют на линии боевого соприкосновения уже больше месяца, и отражение наступления ВСУ идёт без их участия.
Ранее президент Путин заявлял, что мобилизация потребуется, если будет принято решение идти на Киев. Пока что речи об этом, впрочем, не идёт. Кроме того, в своих справедливых мыслях о ротации войск граждане почему-то не допускают, что 375 тысяч мобилизованных прошлой осенью были призваны именно уже с расчётом на последующую ротацию. Подтверждений этой теории нет, но она вполне логична, учитывая поступающие из зоны боевых действий сообщения о том, что большая часть мобилизованных до сих пор находятся в тылу.