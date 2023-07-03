Около полутора недель назад украинские войска нанесли удар британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью. Мост явно применяется в том числе для снабжения российской военной группировки на Запорожском направлении, и выведение его из строя явно внесло неприятные коррективы в логистику.
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Оценки повреждений моста разнились — одни говорили, что восстановление займёт пару дней, другие, что несколько недель — но правда, как оно часто бывает, оказалась где-то посередине. Сегодня, спустя полторы недели после происшествия, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о восстановлении транспортного сообщения по Чонгарскому мосту.
Что касается ракет Storm Shadow, то Украина с завидной регулярностью применяет их с тех немногих оставшихся в её распоряжении истребителей. Абсолютное большинство ракет данного типа перехватываются российскими ПВО, но некоторая часть, особенно когда речь идёт о залповом пуске, всё же пробивается к целям. Так уж работает человеческая психология, что негативные события раздуваются и вокруг них нагнетаются истерики, а вокруг положительных — ну, будто их и нет вовсе.