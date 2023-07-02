Как известно, сейчас Германия существует практически без российского газа: газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» уничтожены в результате акта международного терроризма, организатора и исполнителя которого все знают, но пока боятся показать на него пальцем, опасаясь, что этот палец вместе с рукой затем «оттяпают».
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Всё это негативным образом сказалось на немецкой промышленности и, как следствие, на экономике. Дошло до того, что даже главный «Зелёный» немецкого истеблишмента Роберт Хабек, «топивший» за отказ от применения ископаемого топлива, в середине июня заявил, что если поставки газа из РФ полностью прекратятся, то немецкая промышленность полностью остановится. Сегодня к рассуждениям Хабека присоединился премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
По мнению Кречмера, Германия не должна «навсегда перекрывать себе путь к российскому газу», а смена «энергетической эпохи» в Германии обернулась провалом, поскольку она повлекла за собой увеличение стоимости энергоносителей, что уже негативным образом сказалось на уровне жизни немцев.
Как отметил Кречмер, Германии следует задуматься об атомной энергетике, возобновлении экономических отношений с Россией, а также о поисках компромисса. Конфликт на Украине Кречмер считает требующим исключительно дипломатического разрешения.