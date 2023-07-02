Украина сама никогда ни в чём не виновата. Это аксиома.

Алексей Арестович, на протяжении значительного периода времени трудившийся в качестве внештатного советника Офиса президента Украины, но в начале этого года якобы добровольно ушедший со своего поста, несмотря ни на что продолжает комментировать ход боевых действий. Главной темой сейчас, безусловно, является наступление ВСУ, которое во вторник отметит месяц с момента своего начала, и которое пока не добилось никаких реальных результатов кроме немыслимого количества сожжённой переданной из США, ЕС и НАТО техники.

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На фоне всего происходящего Арестович в свойственной нынешней украинской политической «элите» манере начал обвинять в происходящем западных «союзников» Украины. По словам Арестовича, у него много вопросов к тем же американцам. Украинский политик допускает, что коллективный Запад намеренно снабдил и подготовил наступление ВСУ таким образом, чтобы «загнать» Киев на переговоры с Москвой.

В частности, Арестович недоумевает, почему не было передано больше вооружений, а столь необходимая в любых наступательных операциях авиация в виде истребителей F-16 если и появится в украинском небе, то не перед началом «решающего» наступления, а в лучшем случае осенью, а то и вовсе в следующем году.

По мнению политика, сейчас Украина защищает не только себя, но и весь Запад, и в связи с этим ему решительно непонятно, почему в такой ситуации премьер Венгрии Виктор Орбан смог заблокировать европейскую помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро.

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На самом деле, конечно же, все прекрасно понимают, и Орбан это осознаёт лучше остальных, что вся западная помощь лишь продлевает страдания украинского народа, и приемлемого для Украины военного решения сложившейся ситуации попросту нет. В связи с этим гордыню нужно отодвигать в сторону и смотреть на реальность, сняв, наконец, розовые очки.