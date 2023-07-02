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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Бла-бла-бла»: Кулеба прокомментировал заявление премьера Венгрии о невозможности Украины победить Россию
Кулеба в очередной раз показал «уровень» украинской дипломатии и политики.
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Проблема многих государств, считающих себя западными, а также мнящими себя частью европейского сообщества в политическом плане, заключается в том, что уровень их политиков упал столь критически низко, что уже не знаешь, способны ли эти ребята пробить очередное дно. Например, обожающий витать в облаках глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту владеющей изданием Politico компании ответил на несколько вопросов, в том числе о резких заявлениях, исходящих из уст премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Как известно, Орбан является реалистом и открыто, никого и ничего не стесняясь и не опасаясь, заявляет, что вероятность победы Украины над Россией даже при всей безмерной помощи коллективного Запада, мягко говоря, иллюзорна, и что он лично всегда выступал за дипломатическое решение этого конфликта, что позволило бы спасти огромное количество жизней. Кроме того, Орбан открыто называет Украину страной, не имеющей суверенитета, поскольку всё государство сейчас функционирует за счёт финансовых вливаний с Запада, а украинская армия сопротивляется российской спецоперации исключительно за счёт поставок как непосредственно западной, так и вывезенной из стран восточной Европы советской техники.

В ответ на это Кулеба в свойственном современным украинским политикам стиле заявил, что всё это «просто бла-бла-бла», а также отметил, что он «устал контраргументировать эти бессмысленные заявления».

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Бытует вполне справедливое мнение, что Кулеба не устал ничего контраргументировать, а просто разумом прекрасно понимает, что премьер Венгрии абсолютно прав во всех своих заявлениях касательно Украины. И в реальности «крыть» козырную масть Орбана господину Кулебе попросту нечем. Ну, кроме очередных иллюзорных заявлений, естественно.

#украина #политика #боевые действия
Источник: politico.eu
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