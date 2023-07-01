Не по повестке это всё. Должна же быть полная десоветизация. А тут советский «Контакт-1» ставят.

Боевые действия на Украине обнажили массу проблем как в советской/российской, так и в западной технике. В частности, у танков Leopard, переданных Украине, либо вовсе отсутствует динамическая защита, либо она слишком слабенькая в реалиях текущего конфликта. Как итог — из «Леопардов» потихоньку создают «чудовищ Франкенштейна», облепливая наиболее уязвимые места танка советской динамической защитой «Контакт-1». Соответствующие кадры начали появляться сегодня в тематических социальных сетях.

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Динамическая защита работает по принципу встречного направленного взрыва, тем самым гася энергию летящего в танк снаряда. Эксперты, в том числе предпочитающие восседать на мягких домашних диванах, утверждают, что современные противотанковые управляемые ракеты спроектированы с расчётом на преодоление динамической защиты, так что вряд ли «Контакт-1», который, вообще-то, был разработан в начале 1980-х и принят на вооружение в середине 1980-х, повысит живучесть «Леопардов».

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Российские современные танки применяют глубоко модернизированную версию «Контакта-1» под названием «Реликт», относящуюся к третьему поколению динамической защиты бронетехники.