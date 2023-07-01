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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ на четырёх направлениях
На Запорожском направлении, кстати, на удивление спокойно. Но это пока.
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С момента начала обещанного украинского наступления прошёл уже без трёх дней месяц. Видимых результатов вооружённым силам Украины добиться так и не удалось, но резервы ещё остаются, и попытки найти слабые места в российской обороне с надеждой их прорыва продолжаются. Как гласит свежая сводка Минобороны России, за последние сутки ВС РФ успешно отражали попытки наступательных действий ВСУ на трёх направлениях: Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском.

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На Донецком направлении удалось отразить 15 атак ВСУ в районах Белогоровки, Артёмовска (Бахмута), Первомайского, Ласточкиного, Водяного и Весёлого. На Краснолиманском направлении в районах Невского, Кременной и Червоной Дибровы были нанесены удары по наступающим группам из числа 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Южно-Донецкое направление тоже было далеко не спокойным: за сутки отражено два удара ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское. Не осталось без внимания ВСУ и Запорожское направление, где бои велись в районе Пятихаток и Луговского.

В общей сложности на четырёх направлениях ВСУ за сутки потеряли 1 танк, 2 БМП, 5 боевых бронемашин, 15 автомобилей, 2 пикапа, 3 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-20, 1 гаубица Д-30, 1 САУ «Гвоздика». О потерях в личном составе, как мы уже неоднократно уточняли, мы говорить в своих заметках не будем, потому что, во-первых, неясна методика их подсчёта, а во-вторых, это неправильно с этической точки зрения.

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Структура потерь говорит о то, что перед нами далеко не самые сильные и, очевидно, не основные удары со стороны ВСУ. Впрочем, никто, в том числе и в российском командовании, и не отрицает, что резервы ВСУ ещё далеки от полного истощения, так что наступательные операции явно продлятся ещё не одну неделю, а, возможно, и вовсе до конца лета и начала периода осенней распутицы.

#россия #украина #боевые действия
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