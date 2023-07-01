За Бахмут непосредственно в городской застройке дрались больше полугода, а тут собирается сдать второй по населению город? Правдоподобно, да.

Слухи о том, что украинское военное руководство согнало все оставшиеся системы ПВО в Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, ожидая на этих направлениях российское наступление с использованием авиации, гуляют по Сети уже давно. Сегодня добавить дровишек в пламя этого костерка различных домыслов и догадок решил российский военный корреспондент Александр Сладков, с первых дней работающий в зоне специальной военной операции.

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Согласно сведениям Сладкова, которые он опубликовал в своём Telegram-канале, Украина готовится сдавать Харьков и Сумы. В качестве признаков, свидетельствующих о том, что киевское руководство готовится к худшему развитию сценария, Сладков указал эвакуацию крупных предприятий из данных городов, а также укрепление второй линии обороны со стороны ВСУ. Подробностями Сладков пообещал поделиться позже.

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Здесь необходимо вспомнить, что недавно российское руководство поделилось намерениями создать на Украине «санитарный кордон», который обеспечил бы безопасность приграничных российских регионов и лишил ВСУ возможности добивать до них при помощи ствольной и базовой реактивной артиллерии. Пока неясно, означает ли сказанное Сладковым началом к исполнению данного плана. В любом случае, верить в то, что Киев без боя сдаст столь крупные города, не стоит: подобное действие станет для политической власти на Украине безоговорочным самоубийством. С боем же такие города будут браться только с огромными потерями, и неясно, нужно ли это сейчас делать.