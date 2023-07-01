Слухи о том, что украинское военное руководство согнало все оставшиеся системы ПВО в Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, ожидая на этих направлениях российское наступление с использованием авиации, гуляют по Сети уже давно. Сегодня добавить дровишек в пламя этого костерка различных домыслов и догадок решил российский военный корреспондент Александр Сладков, с первых дней работающий в зоне специальной военной операции.
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Согласно сведениям Сладкова, которые он опубликовал в своём Telegram-канале, Украина готовится сдавать Харьков и Сумы. В качестве признаков, свидетельствующих о том, что киевское руководство готовится к худшему развитию сценария, Сладков указал эвакуацию крупных предприятий из данных городов, а также укрепление второй линии обороны со стороны ВСУ. Подробностями Сладков пообещал поделиться позже.
Здесь необходимо вспомнить, что недавно российское руководство поделилось намерениями создать на Украине «санитарный кордон», который обеспечил бы безопасность приграничных российских регионов и лишил ВСУ возможности добивать до них при помощи ствольной и базовой реактивной артиллерии. Пока неясно, означает ли сказанное Сладковым началом к исполнению данного плана. В любом случае, верить в то, что Киев без боя сдаст столь крупные города, не стоит: подобное действие станет для политической власти на Украине безоговорочным самоубийством. С боем же такие города будут браться только с огромными потерями, и неясно, нужно ли это сейчас делать.