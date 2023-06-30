От аллигаторов вообще лучше бежать, а не стоять AFK в надежде на чудо.

В ходе отражения наступательной операции ВСУ российские войска, которые до этого методично выбивали системы противовоздушной обороны, активнейшим образом применяют авиацию, в частности, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор». Их уже неоднократно и даже в западной прессе называют бичом украинского наступления, и сегодня Минобороны России в очередной раз продемонстрировало, почему данная характеристика — это ещё мягкая терминология.

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Не секрет, что резервы ВСУ хоть и значительно потрёпаны, но ещё не выдохлись полностью, поэтому наступательные действия на нескольких направлениях продолжаются. Кадрами поражения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью Ка-52 и поделилось российское оборонное ведомство.

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В общей сложности украинские силы за время наступления потеряли уже больше тысячи единиц бронетехники — и это не считая артиллерии, авиации, систем ПВО, беспилотников и автомобилей различного назначения, а также без учёта потерь, нанесённых ежедневными российскими ракетными ударами по тылам. Очевидно, значительная доля поражённой техники оппонента на линии боевого соприкосновения именно на счету экипажей Ка-52.