Текущий конфликт на Украине, который является первым за многие десятилетия вооружённым конфликтом, разворачивающимся между примерно равными по техническим возможностям сторонами (Украина, естественно, исключительно за счёт всеобъемлющей помощи), наглядно продемонстрировал ключевую роль беспилотных аппаратов. Беспилотники применяются для разведки, наведения и корректировки артиллерийских ударов, а также непосредственно для нанесения ударов штатным вооружением боевых БПЛА.
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Всё это, конечно, замечательно, но на любой меч находится свой щит: огромная часть украинских беспилотников сбивается системами ПВО, но ещё большая часть подавляется системами радиоэлектронной борьбы. Второй вариант более перспективный и менее затратный в плане боекомплекта, и вот, сегодня в Москве научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант» представило систему «кругового подавления» беспилотников под названием «Аргус-Купол».
Согласно комментарию представителя НПО «Кайсант», новинка способна подавлять работу беспилотников в зоне своего действия, при этом для него не имеет значения, сколько всего БПЛА участвуют в операции или ударе: «Аргус-Купол», если верить словам разработчика, может подавлять даже «рой» дронов.
Заявляется, что несколько образцов «Аргус-Купола» уже применяются в зоне специальной военной операции. Существует как стационарная, так и портативная версии системы. Портативную версию, например, можно использовать для прикрытия окопов и групп военнослужащих.