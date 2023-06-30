После откровений, следовавших из европейских столиц касательно всем уже давно набивших оскомину Минских соглашений, о том, что этот договор никто, в общем-то, и исполнять не собирался, и использовали его лишь как способ выиграть время для накачки Украины западными вооружениями и обучения войск, доверие к странам коллективного Запада упало уже совсем ниже плинтуса.
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Находится ли оно там же в восприятии российского руководства, или же при первой возможности вновь побежим договариваться, а потом с печальным выражением лица заявлять про «Нас обманули», непонятно, но сегодняшнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова даёт надежду на то, что да, понимание недоговороспособности стран коллективного Запада в их нынешнем виде присутствует.
Так, сегодня Лавров заявил, что страны Запада ищут возможности «как-то временно заморозить этот конфликт», чтобы добиться прекращения огня и использовать выигранное время для новой накачки Украины вооружениями. Логика Запада, по словам Лаврова, примерно такая: время также выиграет и Россия, однако за Украиной стоит весь западный мир, поэтому она в результате «передышки» якобы выйдет сильнее.
Во всей этой истории необходимо понимать, что на подобных условиях ни о каких «передышках» в договоре с РФ и речи быть не может. На данный момент, особенно с учётом реальности «на земле», условия мира будет диктовать Россия. Условия всем хорошо известны: безусловный и вечный нейтралитет Украины, разоружение, ликвидация распространившейся по Украине одиозной идеологии, признание новых территориальных реалий. Пока что эти условия Украина считает для себя неприемлемыми, и будет продолжать их таковыми считать до тех пор, пока Запад содержит Киев как в экономическом, так и в военном планах.